Il Circolo Sardo APS DIMONIOS Abruzzo e Molise a Tonara

Lo scorso 09/04/2022 si è svolto online il 36° incontro del laboratorio “Distanti ma uniti. Casa Sardegna online” con il progetto “La Sardegna si racconta: paesi in movimento”, il primo organizzato dal Circolo Sardo APS DIMONIOS Abruzzo e Molise, dedicato al paese di Tonara in provincia di Nuoro.

L’incontro della durata di un’ora, trasmesso in diretta Zoom e condiviso sulla piattaforma

Facebook del laboratorio e della Tv sarda “Ajò Noas”, ha coinvolto non solo le Istituzioni, ma anche alcune delle eccellenze imprenditoriali grazie alle quali il paese si contraddistingue, quali:

– il Sindaco Pierpaolo Sau;

– il Vice Sindaco Cristina Patta;

– lo scrittore esperto di storia e lingua tonarese Massimiliano Rosa;

– la giovane imprenditrice Giovanna Tore del Torronificio Tore;

– la giovane allieva pasticcera Beatrice Floris;

– la giovane imprenditrice Debora Castangia, fondatrice dell’azienda agricola Terra Promessa;

– l’apicoltrice e produttrice di miele locale, Tonina Piras;

– il forgiatore di campanacci e giovane artigiano, Marco Floris dell’impresa Campanacci Floris;

– il giovane imprenditore Luca Peddio, impegnato in ambito pastorale nell’azienda di famiglia;

– il giovane imprenditore agro-forestale Simone Floris.

Una sfida quella di cogliere l’impegno generazionale

Grazie a questi interventi, si dimostra un luogo economicamente attivo e in continua evoluzione, sfruttando ciò che il territorio e i giovani hanno da offrire.

L’evento è stato svolto in collaborazione continua con Romina Mura – Assessore alla Cultura

del Comune di Tonara, Gabriele Succu, video-editor, il quale si è dedicato magistralmente alla selezione e al montaggio di materiale audiovisivo di accompagnamento alla diretta e Maria Gabriella Carboni, responsabile del servizio bibliotecario di Tonara.

Un ringraziamento speciale al Sig. Franco Sulis per aver prestato la sua voce per la registrazione della poesia “A Tonara” di Peppino Mereu nel video di presentazione, e al Coro Polifonico Peppino Mereu di Tonara per il bellissimo canto di chiusura “Nanneddu Meu”.