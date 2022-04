IL SULCIS IGLESIENTE ESPONE 2022 – Insieme per ricominciare

Le date della SEDICESIMA EDIZIONE dell’evento denominato IL SULCIS IGLESIENTE ESPONE, Fiera dell’Artigianato artistico, dell’Agroalimentare e del Turismo, da segnare nel calendario degli eventi estivi in Sardegna, sono ufficiali:

SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO la città di CARBONIA sarà inondata da un fiume di colori, di note, di danze, di suoni e soprattutto di attività produttive che ritrovano la loro naturale collocazione dopo i due anni difficili condizionati dalla Pandemia.

L’ospite annunciato per la giornata d’apertura, al taglio del nastro e sul palcoscenico dell’Anfiteatro di Carbonia è VALERIA MARINI, una delle showgirls più note e apprezzate dello spettacolo e della televisione italiana:

ha condotto il Festival di Sanremo e caratterizzato trasmissioni di ampio successo come quelle che l’hanno vista primadonna indiscussa dei varietà del Bagaglino, Scherzi a parte e Domenica in… solo per citarne alcuni, ha recitato accanto ad Alberto Sordi ed è stata diretta da Bigas Luna, Carlo Vanzina, Pupi Avati.

Negli anni il CONSORZIO FIERISTICO SULCITANO, presieduto da MAURIO DE SANCTIS, in collaborazione con il COMUNE DI CARBONIA organizza e promuove l’iniziativa per dare impulso all’economia del Sulcis Iglesiente, che trova nelle esposizioni dei commercianti e degli artigiani, nell’enogastronomia, nella promozione turistica del territorio, nelle diverse CENTINAIA DI STAND ALLESTITI LUNGO LE VIE DEL CENTRO e nelle MIGLIAIA DI VISITATORI i punti di forza su cui far leva per arginare la crisi e contribuire a qualificare la vita delle diverse comunità di riferimento.

Il programma della manifestazione prevede diversi momenti articolati nel corso delle due giornate, che culmineranno la sera, dalle ore 21.00 con NOTE IN FIERA, spettacoli di intrattenimento e tanti ospiti presentati da GIULIANO MARONGIU che hanno già visto la partecipazione di:

GIANFRANCO D’ANGELO, DEMO MURA, EVA GRIMALDI, gli ISTENTALES, TULLIO DE PISCOPO, SAMANTHA DE GRENET, CRISTINA CHIABOTTO, GIUCAS CASELLA, BOBBY SOLO, i TAZENDA, i COLLAGE per citarne alcuni.

Cordiali saluti

Il Presidente del CFS

Mauro De Sanctis