Il ritorno degli Iron Mais con “My friends are gone”

“Come tutti i nostri lavori anche My friends are gone è nato per portare energia, buonumore e fibra a chi sceglie di ascoltare la nostra musica, sempre fedele alle reinterpretazioni ma anche affezionati ai nostri brani inediti. Un ironico sfogo vagamente autobiografico, un sunto di anni di concerti live e di vita vissuta, raccontati sempre col sapore Cow-Punk che ci contraddistingue. Sfrontati e vigorosi anche questa volta sapremo coinvolgere il nostro pubblico, facendolo immergere nel goliardico mondo degli Iron Mais. Buon ascolto e buona visione!”

SPOTIFY

BIOGRAFIA:

Gli Iron Mais sono la più celebre Cow-Punk band del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall’idea di rivisitare in uno stile che amalgama folk, country e incisi western, alcuni dei maggiori successi della storia del rock in tutte le sue epoche e sfumature oltre a proporre caratteristici e pungenti inediti.I personaggi portati in scena sono:

Jack Latreena (Voce e Chitarra elettrica, Vanga slide, Banjo)

La Contessina (Voce e Violino)

Burrito (Batteria)

Aflo (Contrabbasso)

Angel RocK (Chitarra Acustica, Banjo)Sono una miscela esplosiva di ironia, esilarante carisma bifolco, look caratteristico e soprattutto un Groove massiccio ed energico proveniente dalla radicata vena rock, passando per un’attitudine innata al roots tipico degli Stati Uniti del sud.Gli Iron Mais hanno portato nel mainstream un genere misconosciuto al pubblico italiano grazie alla loro partecipazione alla nona edizione del celebre Talent show “X Factor” (come concorrenti e di seguito come Resident Band) programma durante il quale si sono distinti come qualcosa di assolutamente alternativo rispetto agli artisti delle edizioni precedenti, con uno stile ed fino a prima pressoché inesistente in Italia.Vantano un’importante collaborazione con la Regina della dance anni 90 “CORONA” con cui hanno stravolto la celebre hit “The Rhythm Of The Night” e si pregiato di essere andati in Tour con i loro beniamini d’oltre oceano HAYSEED DIXIE e STEVE’N’ SEAGULLS, che in rete vantano milioni di streaming e visualizzazioni.Dal 2017 entrano a far parte della grande famiglia di Maninalto!

DISCOGRAFIA:

2015 HARDCOCK (Album)

2016 NAUSEA (Ep)

2017 THE MAGNIFICENT SIX (Album)

2020 WOODCOCK (Album)

2022 MY FRIEND ARE GONE (Singolo)

VIDEOCLIP

Youtube: https://bit.ly/3uN6IxF