Sostenere e aiutare una persona cara e vicina in un momento di difficoltà non è sempre semplice.

Il Plus di Sanluri per i non autosufficienti: ecco Home Care Premium 2022 – Le richieste vanno presentate entro il prossimo 30 aprile

Ecco perché il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona del distretto di Sanluri conferma l’assistenza ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado in una condizione di non autosufficienza.

E’ stata pubblicata l’annualità 2022 del bando relativo al progetto “Home Care Premium”, promosso dall’Inps.

Le domande devono essere presentate entro il prossimo 30 aprile

HOME CARE L’Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Per questo l’Istituto destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza. Nel 2010 è nato Home Care Premium (HCP), un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari. Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di ambiti territoriali sociali e/o enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.

IL SOSTEGNO Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. Il progetto “Home Care Premium 2022” decorre dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025.

LA DOMANDA Nel sito internet dell’Unione di comuni “Marmilla” all’indirizzo www.unionecomunimarmilla.it è stato pubblicato il bando completo, con tutti i requisiti richiesti dal bando. I beneficiari del programma “Home Care Premium 2019”, che non abbiano precedentemente rinunciato, mantengono i requisiti di ammissibilità alla domanda del precedente progetto stesso e saranno ammessi in via prioritaria al progetto “Home Care Premium 2022” dietro presentazione di una nuova domanda. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva sino alle ore 12 del 30 aprile 2022. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello “HCP” del Plus del distretto di Sanluri-Unione di comuni Marmilla dal lunedì al venerdì, preferibilmente dalle 13 alle 14 al numero 070/9383315 – 379/1201729 o alla mail hcpsanluri@unionecomunimarmilla.it