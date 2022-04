Il marketing tecnico diventa supporto strategico aziendale 

Sappiamo che si è ormai consolidata una serie di tendenze nelle ricerche web, ormai fonte principale di identificazione di prodotti e servizi (la realizzazione dei cosiddetti “intenti di ricerca”) In particolare: I concetti di long tail (ricerche sempre più circostanziate con dettagli)

L’evoluzione verso il mondo mobile

L’evoluzione verso le interfacce vocali

L’evoluzione verso il mercato globale multilingua Una intersezione significativa di questi concetti è pilotata dalla necessità marketing di identificare una o più nicchie di mercato, un segmento di mercato che ha dei bisogni e delle preferenze specifiche, che lo distinguono dal resto del mercato. advertisement Inoltre, la nicchia di mercato può essere più o meno specifica. All’interno del mercato delle calzature, ad esempio, una nicchia di mercato può essere quella delle calzature da donna, che a loro volta si possono suddividere ulteriormente in calzature da cerimonia, sportive, casual, da montagna e così via. Sono tutte nicchie di mercato all’interno di una nicchia più ampia. Ogni mercato e ogni nicchia di mercato può essere ulteriormente suddivisa fino a trovare nicchie estremamente specifiche (segmentazione del mercato). Le caratteristiche utilizzate per effettuare la segmentazione del mercato sono diverse, possono riguardare i bisogni comuni, gli interessi, lo stile di vita o anche individuare dei profili demografici. Per segmentare il mercato e trovare quindi la nicchia di mercato più scalabile per il business, si possono quindi seguire diversi criteri, tra cui: Caratteristiche e specificità dei prodotti e dei servizi

Area geografica in cui si trovano i potenziali clienti. Questo criterio è più adatto ai business locali, o che vogliono vendere i propri prodotti e/o servizi in una determinata area geografica.

Età, sesso, famiglia…Tutto quello che costituisce le caratteristiche demografiche del tuo cliente ideale. Questo tipo di criterio ti aiuta a definire il tuo cliente ideale e a capire le sue esigenze e i suoi bisogni. È anche possibile segmentare il mercato in base ai vantaggi e ai benefici ricercati dai destinatari nell’utilizzo di un determinato prodotto. È anche possibile segmentare il mercato in base ai bisogni di prodotti o servizi. Per esempio se vendo dolci o vini, posso essere interessato ad intercettare chi cerca regali di compleanno o di anniversario. In un periodo di cambiamenti continui ed accelerati come questo è indispensabile saper cambiare e adattare le proprie strategie marketing ai cambiamenti di mercato. Per poter utilizzare le tecniche di posizionamento sui motori di ricerca come supporto strategico occorre che siano strutturate in modo da: essere basate su logiche long tail

essere numericamente molto significative

essere continuamente modulabili in modo da poter testare nuovi aspetti di nicchia

essere gestite in attivazione ed aggiunta continua, in modo da allargare sempre più gli ambiti e i contesti

poter testare le ricerche non solo per caratteristiche dei prodotti o degli utenti, ma, se non soprattutto, per le necessità, anche non dirette, che possono indicare i nostri prodotti e servizi come risposta agli intenti di ricerca (search intents)

essere ovviamente misurabili, in modo da poter avere i corretti feedback ed i corretti suggerimenti per le strategie marketing aziendali. I suggerimenti che arrivano da questi processi sono INDISPENSABILI per capire ed adeguarsi al mercato in cambiamento. Immaginiamo di essere un imprenditore che ha chiarissimo in mente alcune chiavi fondamentali per il suo business. Ora immaginiamo di utilizzare tali chiavi per sondare tutto ciò che le circonda dal punto di vista dello storico delle ricerche effettuate nel tempo sui motori di ricerca: chiavi simili

chiavi correlate A partire da una decina di chiavi specifiche, note inizialmente all’imprenditore, si ottengono migliaia di suggerimenti ed ispirazioni, che danno uno spunto impagabile a rappresentare tutte le derivazioni del business principale. In sintesi: dove si sta dirigendo il mercato rappresentato dai prodotti e servizi base. Questa è una consulenza strategica essenziale. Esistono soluzioni tecniche marketing che, oltre che alle usuali necessità di branding e di lead generation, sono studiate appositamente per applicare i processi di cui sopra. In particolare sono: Massive, a combinazione matematica di attributi, in perfetta logica long tail multipla Automatiche nella generazione di contenuti Incrementali e continue nel tempo : perfette per sondare nicchie di mercato sempre diverse e i diversi “search intents” che possono dirigersi verso i prodotti ed i servizi Multilingua Perfette dal punto di vista dei requisiti tecnici per essere ben indicizzate dai motori di ricerca