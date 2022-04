Il lavoro delle donne

Il 1° Maggio al Teatro Tonio Dei di Lanusei, alle ore 18. Troviamo le storie dell’imprenditorialità femminile protagoniste di una serata evento dedicata a Grazia Deledda come modello di autodeterminazione.

“Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria femminile” è il titolo dell’evento che il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane organizza per domenica 1 maggio, Festa del Lavoro, a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei alle ore 18. La giornata è presentata da Lorena Paola Urrai (Consigliera di Parità Provincia di Nuoro) e sarà un’occasione per raccontare le diverse esperienze di lavoro al femminile direttamente dalla voce delle protagoniste.

Il lavoro delle donne, imprenditoria femminile e non solo: il filo narrativo si snoda attraverso percorsi che hanno portato le donne ad affermarsi in campi dove i processi economici, sociali e culturali sono stati spesso governati dagli uomini. Un evento che rientra nel ricco calendario di appuntamenti previsti per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, scrittrice sarda che seppe rompere il destino di una società in cui le donne non erano che mogli per inseguire il sogno di diventare una scrittrice, fino a vincere il premio Nobel per la Letteratura.

“Nella giornata dedicata ai lavoratori – ha spiegato Lorena Paola Urrai nel corso della conferenza stampa di presentazione – parleremo delle difficoltà dell’imprenditoria femminile ma esortando a seguire l’esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. Daremmo voce alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta di discriminazione di genere nel mondo del lavoro”.

“All’interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell’ambito delle scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l’esperienza dei nostri eventi culturali in cui parliamo spesso di discriminazione di genere”, ha aggiunto Loredana Rosa dell’associazione Voltalacarta.

advertisement

Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il subcommissario per l’Ogliastra Tonino Mereu: “Trovo paradossale che nel 2022 si debba ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto lontana dall’essere raggiunta – ha detto Mereu – Purtroppo la situazione è questa e si deve cercare di fare di tutto per arrivare all’obiettivo della parità di genere”.

Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, del Sub Commissario della Provincia di Nuoro – Ogliastra Tonino Mereu, della Sindaca di Triei Anna Assunta Chironi e del Sindaco di Lanusei Davide Burchi. In programma anche gli interventi di Monsignor Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Nuoro-Lanusei, e di Anthony Muroni, Direttore Artistico delle “Celebrazioni per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda”.

Sul palco si alterneranno Cecilia D’Elia (Deputata, Commissione attività produttive della Camera). Francesca Ruggiu (Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Autonoma della Sardegna), Pj Gambioli (regista), Neria De Giovanni, Scrittrice e studiosa di Grazia Deledda, Silvia Blummenthal (Stilista), Federica Incollu, (Università di Cagliari – “La femminilizzazione del mercato del lavoro: analisi di prospettive e sviluppi attuali”), Rita Concu (Presidente Associazione Ogliastra Informa), Anna Natalia Meloni (Prima Vigilessa della Sardegna), Elena Mulas (Artigiana Artessile di Urzulei) e Claudia Aru (Cantautrice) alla quale sarà affidato anche il concerto serale insieme al suo Trio di musicisti (voce, piano e contrabbasso) Modera Loredana Rosa, Presidente di Voltalacarta, associazione che cura l’evento. La regia è affidata a Francesco Manca.