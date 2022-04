Il ladro del Policlinico di Monserrato è stato denunciato di nuovo

Dopo alcuni furti perpetrati presso il Policlinico di Monserrato per cui era stato identificato e denunciato nei giorni scorsi, il colpevole, già gravato da precedenti denunce, per le quali è ben conosciuto dai carabinieri, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari da militari stessi, ancora per furto aggravato. A seguito degli accertamenti scaturiti da una denuncia per il furto di materiale da cantiere, sottratto da un container di proprietà di una ditta cagliaritana operante nelle pertinenze del Policlinico Universitario di Monserrato, i militari operanti, grazie anche all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in loco e dall’escussione di alcuni testimoni, hanno raccolto nei confronti dello straniero inequivocabili elementi di colpevolezza in quanto materiale esecutore del furto un argomento. Una successiva perquisizione personale delegata dall’autorità giudiziaria ha consentito di rinvenire nella disponibilità dello stesso il materiale trafugato nel citato container. Quanto rinvenuto è stato immediatamente restituito all’avente diritto.