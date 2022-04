Il Gruppo Trivellato fa 100 e conferma Mattia Carlotto nella smart e-cup

Vicenza – Trivellato Racing, la divisione sportiva del Gruppo Trivellato, scende nuovamente in pista nel campionato 100% electric smart e-cup confermando il 17enne Mattia Carlotto, title contender della categoria Junior nella passata stagione. Sulle fiancate della rinnovata vettura di Trivellato spiccherà il numero 100, celebrativo del centenario di attività del Gruppo nel settore automotive Dal lontano 1922, il Gruppo Trivellato non ha mai smesso di crescere e innovarsi, puntando sempre all’eccellenza e ad una mobilità più sostenibile, promuovendo iniziative volte alla tutela del territorio, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale delle sedi e intervenendo direttamente per il sostegno delle comunità locali. Oggi il Gruppo conta 14 sedi sul territorio veneto e si avvale di 400 professionisti che offrono servizi di qualità e soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente. Non vede l’ora di scendere in pista con la smart e-cup celebrativa dello storico traguardo Mattia Carlotto, che commenta così l’imminente avvio del campionato, che scatterà il 1 maggio dal circuito di Vallelunga: “Sono molto contento e ansioso, ma allo stesso tempo fiero di poter correre, anche quest’anno, affiancato ad un team con una storia mondiale come quello Trivellato. Al mio debutto ho preso le misure, riuscendo però a vincere l’assoluta a Varano de’ Melegari e la classifica dei rookye a fine campionato. Quest’anno puntiamo al Trofeo Junior, cercando però di non sfigurare nell’assoluta. Avrò l’occasione di correre con il numero 100 che rappresenta il centenario del mio concessionario. Ringrazio il team e i miei sponsor della fiducia e…. ci vediamo in pista!”. “Abbiamo energia e desiderio di crescere ancora, non smettiamo di guardare al futuro, mantenendo quello spirito d’avventura e quella voglia di esplorare sempre nuovi orizzonti, che ci hanno permesso di diventare la solida realtà del settore automotive che siamo oggi. Per celebrare il traguardo raggiunto nel 2022 abbiamo realizzato una vettura ad hoc brandizzata con il logo celebrativo dei 100 anni di attività e non vediamo l’ora di iniziare questa seconda stagione di partecipazione al campionato smart e-cup. Un grande in bocca al lupo va a Mattia Carlotto che, dopo il debutto dello scorso anno, è pronto per vincere il Trofeo Junior sfiorato nel 2021″, ha dichiarato Luca Trivellato, a capo dell’omonimo Gruppo. advertisement Nelle prossime settimane sarà reso noto il calendario 2022 del campionato full electric smart e-cup, composto come da tradizione da 12 gare, con ben due appuntamenti per i quali è prevista la tripla gara. Confermati come di consueto la pioggia di dirette streaming, con oltre 60 portali internet collegati.