Il fondo Metrika Tech acquista Abissi

L’importante fondo Metrika Tech supportato da ABC Capital acquista Abissi

Tech supportata da ABC Capital crede e investe in Abissi, azienda cyber tech del gruppo Abinsula

Il fondo italiano di private equity acquista un’ importante quota nella società made in Sardegna operante nel settore della Cyber Security

La complessa operazione è stata condotta grazie ad ABC Capital Partners, advisor esclusivo del Fondo

Abinsula (www.abinsula.com) ancora una volta ha centrato il bersaglio:

il fondo italiano di private equity Metrika Tech – supportato nell’operazione da ABC Capital Partners – ha rilevato il pacchetto di maggioranza (70%) di Abissi:

società fondata da Luca Savoldi, Lucio Floris ed Abinsula operante nel settore della Cyber Security cosiddetta di Red Team (simulazione di attacchi informatici).

In fase di vendita, Abinsula è stata assistita da Apply Consulting e dall’avvocato Massimo Simbula.

Abissi nasce nel 2014 nell’orbita della galassia Abinsula, player italiano al top nel campo delle soluzioni Embedded, IoT, Automotive, Web e Mobile facente parte del network internazionale ELITE di Borsa Italiana.

Fa base a Cagliari Abissi, ma supera ben presto i confini dell’Isola. La scommessa diventa concreta realtà.

L’investimento ripaga. E la startup cresce.

Conquista spazi e credibilità, offre servizi all’avanguardia nel campo della Cyber Security, Application Security, Cyber Surveillance, IoT/Automotive Cyber Security, Cyber Threat Intelligence e Digital Forensics.

La mission? Assistere i clienti in situazioni estreme quali spionaggio industriale, crimine organizzato, terrorismo, hacktivism, hacking operanti nel deep e dark web.

Abissi attualmente collabora attivamente con importanti atenei italiani quali La Sapienza di Roma, Tor Vergata, le Università dell’Aquila e di Cagliari. Fra i committenti anche colossi Energy, Oil&Gas, Industrial, Automotive, Transport, Avionics e PA.

Una piccola gemma tutta visione, innovazione e tecnologia che all’interno del gruppo Abinsula comincia a brillare di luce propria e ad attirare l’attenzione dei “big” di settore.

Big come il fondo Metrika Tech – partecipato dai principali esponenti dell’alta finanza e dell’information technology italiana – affiancato dalla società di advisory ABC Capital Partners.

Abissi spicca quindi il volo, promessa rivelata su cui Abinsula ha scommesso senza mai smettere di crederci:

Andrea Sanna, amministratore di Abinsula, farà parte del Cda, insieme a:

Francesco Baroncelli – ABC (Consigliere),

Luca Savoldi, (Amministratore Delegato)

e Dario Albarello – ABC (Presidente),

in rappresentanza del 10% di Abinsula a voler ribadire il concetto sopra espresso e confermare la fiducia nel progetto.

ABC Capital Partners Srl

ABC Capital Partners è un’advisory company che coniuga competenze finanziarie ed industriali soprattutto per il mercato dei “Digital Enabler”.

I principali servizi offerti sono: l’analisi dei settori d’interesse, l’individuazione delle società target d’investimento, il monitoraggio e la creazione di valore sul portafoglio aziende e il supporto nelle strategie di valorizzazione.

ABC Capital Partners è l’advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech.

Metrika Tech

Il fondo Metrika Tech, al suo secondo investimento, è specializzato nell’investimento in quote di maggioranza di piccole e medie aziende italiane di eccellenza nel campo della tecnologia, con fatturato indicativamente compreso tra 5 e 50 milioni di euro.

Sinora ha raccolto circa 40 milioni di Euro (l’hard cap è a 50 milioni), dopo un primo closing a 21 milioni alla fine di marzo del 2021, quando aveva contestualmente rilevato anche il 60% di Qinet, società con sede a Torino e specializzata anch’essa in cybersecurity, per la quale Abc Capital ha impostato una strategia di sviluppo identica a quella prevista per Abissi.