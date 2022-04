Il fine settimana in Marmilla domenica 10 aprile

Il fine settimana in Marmilla di domenica 10 aprile

IL FINE SETTIMANA IN MARMILLA DI DOMENICA 10 APRILE… A GENURI, BARUMINI, USSARAMANNA, VILLAMAR, COLLINAS, TUILI, TURRI E VILLANOVAFORRU

Tradizioni, letteratura, cultura, solidarietà, archeologia, natura ed ambiente. E il grande ritorno delle erbe spontanee.

Un ricco weekend pre-pasquale nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla” con tanti appuntamenti, che rendono ancora una volta vitale il territorio e appetibile per chi deciderà di spostarsi nelle aree interne.

Buon fine settimana a tutti in Marmilla.

GENURI

In paese resiste la tradizione de sa pintadura de sa pramma, in preparazione alla Domenica delle Palme.

Oggi, giovedì 7 e domani, venerdì 8 aprile alle 16,30 nel centro di aggregazione sociale laboratorio di decorazione delle foglie di palma, che saranno benedette e portate in processione domenica mattina in ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, momento che darà l’avvio ufficiale ai riti della Settimana Santa.

L’iniziativa è del centro sociale in collaborazione con il Comune e la Pro loco.

BARUMINI

Oggi, giovedì 7 aprile, alle 18,30 nella sala conferenze del centro “Giovanni Lilliu”, Marcello Atzeni presenterà il suo ultimo libro “Il miglio deve ancora venire / 2”.

Dopo i saluti del vicesindaco e assessore alla cultura Emanuele Lilliu, Anthony Muroni dialogherà con l’autore.

TURRI

Domani, venerdì 9 aprile, alle 15,30 nell’aula consiliare di Turri il seminario dal tema “L’abc dello zafferano di Sardegna dop”, rivolto a tutti gli interessati e ai produttori di zafferano, che intendono utilizzare il marchio dop.

Previsti gli interventi di Francesco Sanna e Riccardo Laconi dell’agenzia regionale Laore e di Martino Muntoni e Anna Barbara Pisanu dell’agenzia regionale Agris.

USSARAMANNA

Due giorni dedicati alle piante spontanee del territorio e della Sardegna.

Sabato 9 e domenica 10 aprile ritornerà il festival delle erbe spontanee, organizzato dal Comune con il sostegno di diversi enti e associazioni.

Al suo interno la trentaseiesima mostra delle erbe, iniziativa che ha fatto da apripista, poco meno di quarant’anni fa, alla valorizzazione delle piante delle nostre campagne e la sagra della pardula.

Sabato 9 aprile dalle 9 alle 13 nell’oleificio Podda il convegno dal tema “Flora autoctona della Sardegna: ad un passo dalla legge di protezione”.

A casa Accalai dalle 10 alle 12 i laboratori per le scuole alla scoperta della biodiversità e dalle 15 alle 16 inaugurazione della mostra delle erbe, visitabile sino alle 20 e alle 16 alle 18 laboratori per tutte le età.

Al Montegranatico dalle 16 alle 19 conversazioni sul mondo naturale.

A Casa Zedda dalle 16 alle 17 laboratorio del gusto dedicato al sale aromatizzato e colorato con le erbe spontanee,

dalle 17,30 alle 19 sagra della pardula,

alle 19 fino alle 21 concerto del gruppo etnico Sonallas

e dalle 19,30 alle 21 apericena con salumi, formaggi e frittate a base di erbe spontanee.

Domenica 10 aprile dalle 9,30 alle 19,30 visita alla mostra delle erbe spontanee, dalle 10 alle 12 laboratorio su is pardulas e dalle 10 alle 13 attività di laboratorio per tutte le età.

Dalle 10 alle 13 da piazza Funtanedda partiranno visite guidate alla scoperta delle piante spontanee del territorio comunale.

Nel Montegranatico dalle 10 alle 12,30 conversazioni sul mondo naturale, a Casa Zedda dalle 10 alle 11 altro laboratorio sul sale aromatizzato e dalle 10 alle 12,30 laboratori di giardinaggio.

In centro storico dalle 12,30 alle 14,30 attivi diversi punti di ristoro.

Al pomeriggio:

a Casa Accalai dalle 15,30 alle 18,30 laboratorio per tutte le età,

in piazza Funtanedda dalle 15 alle 16,30 ancora visite guidate per ammirare le erbe,

a Casa Zedda dalle 15,30 alle 17,30 ancora lezioni di giardinaggio,

nel nuraghe San Pietro dalle 16,30 alle 17,30 concerto di launeddas con il maestro Franco Melis e la sua associazione “Sonus Antigus”

dalle 17 alle 18 incontro dal tema “Le fumigazioni delle erbe” e presentazione del libro “Il ricettario delle Janas” di Claudia Zedda.

Infine a Casa Zedda dalle 19 alle 21 su ballu tundu con organetto e fisarmonica di Franco Angioni e dalle 19 alle 21 cen con degustazione di prodotti tipici a base di erbe spontanee.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare i murales, il nuraghe San Pietro con le guide del Consorzio Sa Corona Arrubia, l’antico frantoio e la mostra itinerante dell’agenzia regionale Forestas.

Inoltre sarà presente un banchetto per la raccolta firme a sostegno della legge per la protezione della flora sarda e per le vie del centro storico stands di produttori e artigiani.

AVIS

Doppio appuntamento con le donazioni di sangue con l’organizzazione delle sezioni locali dell’Avis.

Sabato 9 aprile dalle 8 alle 12 a Villamar presso la sede dell’Avis in via Roma (prenotazioni 3478300998) e domenica 10 aprile a Collinas in via San Sebastiano dalle 8 alle 12 (prenotazioni 3400722523 e 3496233128).

GIARA E TULIPANI

Sabato 9 aprile fra Giara e tulipani.

E’ la proposta di “Caminos Sardinia Experience”.

L’escursione con guide ambientali inizierà al mattino, alle 9,30, dall’area sosta per i camper, di fronte alla chiesa di Sant’Antonio a Tuili.

Poi si salirà sull’altopiano alla scoperta di cavallini selvatici, boschi e paludi.

Nel pomeriggio tappa la parco dei “Tulipani di Sardegna” a Turri.

Per informazioni e prenotazioni: 3425561988, 3383509178, info@caminosexperience.com

VILLANOVAFORRU

Sabato 9 aprile in occasione del quarantennale dell’istituzione del museo civico archeologico “Genna Maria” l’amministrazione comunale, lo stesso museo e la cooperativa “Turismo in Marmilla”, presenteranno il volume “Archeomeet.

Incontri e scontri sull’archeologia sarda” a cura di Giacomo Paglietti e del sindaco Maurizio Onnis.

Il testo racchiude la seconda e terza edizione dell’evento culturale “Archeomeet tenutesi” a Villanovaforru nel 2019 e 2020.

Alle 18 nel museo “Genna Maria” oltre agli autori, interverranno Onnis e Paglietti e l’assessore alla cultura Matteo Mandis.

Archeomeet è nato come evento pubblico incentrato sui temi dell’archeologia in Sardegna e sul coinvolgimento che essa ha all’interno delle comunità con la partecipazione di archeologi, insegnanti, studiosi e amministratori.

SULLA GIARA PER L’UCRAINA

Domenica un’escursione in mountain bike sull’altopiano della Giara, in territorio di Tuili, per raccogliere fondi da destinare all’Ucraina, proposta dalla guida ambientale ed escursionistica Daniele Murru.

Il percorso si svolge su un single track che non richiede particolare preparazione fisica, né tecnica di guida.

Prima tappa la chiesetta intitolata a Maria Bambina, poi il giardino botanico Morisia, il nuraghe Tutturuddu e le due paludi.

Non mancherà l’incontro con i cavallini della Giara, ultimi esemplari di cavalli selvatici rimasti in Europa. La lunghezza dell’intero percorso sarà di sette chilometri. L’equipaggiamento necessario:

zaino da ciclista con acqua (almeno 1,5 lt.), e piccola scorta di alimenti (barrette energetiche), un caschetto protettivo, guanti, occhiali e abbigliamento sportivo adatto.

Le bici consigliate: Trail bike (Front, Full suspension) e Trail E-bike.

Ogni bicicletta verrà controllata dalla guida, con il fine unico della sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni: Daniele Murru Tel./Whatsapp: 3486601557, mail daniele.m2983@gmail.com.

TUILI

Domenica 10 aprile alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio, nella parte bassa del paese, un incontro di musica e parole con “Bia Sagrada”.

Si esibirà il coro polifonico laconese, diretto dal maestro tuilese Lorenzo Zonca con la narrazione di Giulio Landis di Antas Teatro di San Sperate.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale e della parrocchia.

COLLINAS

“Che tempo fa”. E’ il nuovo servizio offerto dal comune.

Da oltre un anno una stazione metereologica, installata presso gli impianti sportivi, registra e trasmette dati meteorologici riguardanti il nostro paese.

Il servizio nato, pensato e costantemente aggiornato in collaborazione con Massimo Arzedi fornisce informazioni utili alla comunità con particolare riguardo all’agricoltura e all’allevamento.

Nella pagina dedicata che si può raggiungere dalla home page del Comune di Collinas, ci sono i dati in tempo reale della stazione a sinistra, sotto un riepilogo quindicinale dell’andamento del meteo e la tendenza della settimana. In basso un riquadro dinamico con informazioni elaborate da satellite.

Il servizio verrà aggiornato ogni 15 giorni ed eventuali report dati da inizio rilevazioni (febbraio 2021) possono essere richiesti inviando una mail a segreteria@comune.collinas.vs.it

