Il comico e cabarettista triestino Angelo Pintus tornerà ad esibirsi in Sardegna

Il nuovo spettacolo “Non è come sembra” è previsto il prossimo venerdi 01 luglio 2022 alle ore 21 a Monserrato.

D opo il successo del Comedy Show “LOL – Chi ride è fuori” e della sua prima serie televisiva “Before Pintus”, l’artista è pronto a tornare sul palco dei migliori teatri italiani con lo show “Non è come sembra” che descrive così:

Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi?

Dove ha messo le chiavi della macchina?

Chi è il suo vero padre, ma soprattutto dove ha messo le chiavi della macchina ?!

C’è confusione, sarà perché ti amo?

Sì, assolutamente o forse no?

Qual è la vera risposta ad una domanda che forse non esiste?

Ora vi starete chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?”… beh è la stessa domanda che

si è fatto Angelo Pintus rileggendolo. Non ci dirà di che cosa parla questo spettacolo,

se volete venire venite, altrimenti Bau. Ricorda a tutti gli adulti che è assolutamente

vietata l’entrata in teatro per chi arriva in monopattino.

ANGELO PINTUS

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti della televisione, storico protagonista

di Colorado e della prima edizione di “LOL-Chi ride è fuori” che ha entusiasmato il

pubblico tra risate e tormentoni, ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace

di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale.

Biglietti

Biglietti in prevendita dalle ore 10:00 di venerdi 22 aprile 2022 su.

www.boxofficesardegna.it

www.ticketone.it