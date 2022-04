Il 15 aprile al Mamì Bistrot l’Umberto Porcaro and Phantom Brothers Band

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica blues. Venerdì 15 aprile (ore 21.30), nel teatrino del Mamì Bistrot di Rivabella (Rn), esplode l’energia dell’Umberto Porcaro and Phantom Brothers Band che, per l’occasione, terrà una “feat” con Marco Betti.

Un binomio che parte dalla costa est della Sicilia (Porcaro è palermitano) e arriva nel cuore della Romagna, terra del funambolico armonicista riminese Marco Betti.

Vincitore del premio Blues Music Award 2019 come ambasciatore del Blues made in Italy, il siciliano Umberto Porcaro presenterà a Rivabella un nuovo progetto che vuole sintetizzare l’esperienza accumulata in questi anni dando spazio ad un suono diventato maturo e personale.

Tanti i concerti e le collaborazioni di pregio: ha aperto concerti ad artisti del calibro di B.B. Kink, Buddy Guy, Robben Ford, Canned Heat, Dream Theatre, Roy Rogers & The Delta Rhythm Kings, The Blues Brothers Band e Bob Weir “Rat Dog”.

Negli ultimi anni ha girato l’Europa con lo storico batterista di B.B. King Tony Coleman e lo storico armonicista di Muddy Waters Jerry Portnoy, che apprezzano la sua grande professionalità e sensibilità.

Con questa nuova formazione capitanata da Giulio Campagnolo (Organo Hammond) e Federico Patarnello (batteria) presenta al Mamì Bistrot questo nuovo progetto, un mix di Soul-Jazz, Gospel e Blues carico di tanta esperienza e di tante strade percorse.

Ad accompagnare la band di Umberto Porcaro ci sarà anche l’armonica killer di un’eccellenza del Blues Made in Romagna, il riminese Marco Betti, uno dei pochi armonicisti italiani ad avere il fraseggio e il senso del timing dei migliori interpreti dello strumento del Nord America.

Biglietti su https://concerto15aprile.eventbrite.it