Idee sulla Sostenibilità: il concorso Papernest ad un mese dal lancio

Idee sulla Sostenibilità è un’iniziativa Papernest Italia, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale, stimolando il lavoro di squadra tra bambini e ragazzi tramite la realizzazione di elaborati creativi.

Il concorso, lanciato per mezzo del portale prontobolletta.it, è aperto a classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno partecipare con la realizzazione di elaborati creativi.

Per partecipare, visita la pagina del concorso.

Potrai trovare tutte le informazioni utili alla partecipazione nell’apposito bando che trovi qui sotto:

BANDO “IDEE SULLA SOSTENIBILITÀ”

Chi siamo?

Papernest è una realtà giovane, dinamica e tecnologica che pensa che un cambiamento sostenibile sia possibile.

In meno di 7 anni, siamo riusciti a far risparmiare decine di ore a più di un milione di clienti in tutta Europa. La nostra politica sulla sostenibilità è visibile nello stesso nome della nostra società. Papernest infatti vuol dire letteralmente “nido di carta“, come quella che riusciamo a far risparmiare tutti gli anni salvando migliaia di alberi.

Ad oggi operiamo in diversi mercati tra Europa, Centro-Sud America e Oriente e la nostra mission è quella di continuare a far risparmiare tempo e risorse a tutti coloro che devono sottoscrivere un contratto per le proprie utenze domestiche.