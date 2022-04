I migliori codici bonus per omaggi sui principali casinò online italiani (2022)

I codici bonus sono un modo per attivare una promozione specifica sui siti legali e ottenere vantaggi nel gioco online

Tutti gli operatori di gioco online propongono welcome bonus ai nuovi iscritti, una forma di promozione ideale per cominciare a giocare su un nuovo casinò. La maggior parte dei portali di gioco però contempla anche offerte dedicate agli utenti già registrati, alcuni propongono codici promozionali che servono ad attivare specifiche promozioni.

Mentre dei bonus di benvenuto si fa un gran parlare, i codici bonus casinò promozionali sono ancora uno strumento poco conosciuto. Chi è totalmente a digiuno sull’argomento può approfondire a questo link https://www.truffa.net/casino-online/bonus/codici/.

Codici promozionali, cosa sono e come funzionano

A differenze dei bonus di benvenuto e altre offerte indirizzate a tutti indistintamente, un codice promozionale casinò richiede un’azione da parte del giocatore. Si tratta infatti di codici, ossia sequenze alfanumeriche, da inserire su un sito per attivare una specifica promozione. Questa tipologia di offerta può prevedere caratteristiche molto precise, ad esempio può essere dedicata a un gioco specifico o categoria di giochi, a un determinato evento o periodo dell’anno.

Ad esempio casino com codice promozionale offre al momento 20 free spin da attivare sul sito inserendo un’apposita sequenza. Mentre possono esservi codici promozionali Goldbet dedicati a uno specifico evento sportivo o a determinate tipologie di scommessa. O ancora, può esservi un codice promozionale Starcasino per una nuova slot online. Si tratta di un mondo abbastanza vario, in cui ogni operatore promuove qualcosa di specifico e non semplicemente l’iscrizione al sito.

Termini e condizioni dei codici bonus casinò

Come tutte le altre offerte e promozioni anche i codici bonus sono soggetti a termini e condizioni. Questi sono sempre precisati nel regolamento dell’offerta e vanno necessariamente osservati o soddisfatti. I codici bonus infatti hanno una data di scadenza, entro cui devono essere utilizzati, oltre la quale non hanno alcun valore, quindi anche inserendoli non si attiva alcuna offerta. Inoltre, come tutte le altre promozioni dei casinò, sono soggetti a requisiti di giocata. Questo vale sia per i free spin, sia per bonus in denaro.

Per chi non fosse esperto del mondo del gioco a distanza, i requisiti di giocata impongono di giocare un tot numero di volte la somma ricevuta in bonus, o le vincite ottenute dai free spin. Solo soddisfacendo tali requisiti, in pratica, queste somme si trasformeranno in denaro prelevabile.

Inoltre vanno anche considerati i limiti di tempo. Questi, a differenza della scadenza del bonus, indicano non la sua validità, ma il tempo che si ha a disposizione per soddisfare i requisiti di giocata. Altre condizioni possono essere imposte sui metodi di pagamento, infatti alcuni strumenti possono essere esclusi dalla promozione. Per finire, il regolamento indicherà anche i giochi su cui il bonus può essere utilizzato. Fermo restando che possono esservi codici bonus pensati esclusivamente per promuovere un determinato titolo.

Gioco sicuro nei casinò con licenza

Le promozioni a cui facciamo riferimento sono quelle attivate esclusivamente da casinò online con licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli unici siti sicuri e soprattutto legali nel nostro paese. Il mondo del web espone a diversi rischi e Internet pullula di siti di gioco privi di licenza per l’Italia. Questi spesso risultano molto allettanti per i giocatori, proprio grazie a codici promozionali e bonus fuori dall’ordinario. Ma in realtà non offrono alcuna garanzia di sicurezza e possono anche essere molto rischiosi.

Pertanto a chi si avvicina al gioco online per la prima volta suggeriamo di non scegliere il sito sulla base di un codice bonus trovato da qualche parte online. Spesso si tratta di esche per convogliare ignari giocatori verso il mondo del gioco illegale. Meglio rivolgersi ai casinò con licenza ADM, che offrono sicurezza su aspetti come la gestione dei dati, le transazioni e giochi. Inoltre tali siti non mancano di offrire ottime promozioni sia dedicate ai nuovi giocatori, sia offerte per gli utenti già iscritti.

Dover trovare i codici promozionali

Generalmente i codici bonus per chi è già registrato possono essere proposti tramite banner sul sito stesso dell’operatore, oppure inviati via email o via newsletter esclusivamente agli utenti già iscritti. In molti casi il casinò può effettuare una selezione e scegliere determinate categorie di giocatori a cui inviare il codice.

Non di rado tali codici sono proposti anche nella sezione delle offerte che ogni operatore ha sul proprio portale. In questo caso sono aperte a tutti i giocatori iscritti, che decidono liberamente a quale promozione aderire.