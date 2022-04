I carabinieri di Dolianova catturano un uomo per furto

Nel corso della mattinata di ieri a Dolianova, militari della locale Stazione dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 36enne del luogo, di fatto senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico. La notte fra il 12 e il 13 febbraio scorso era stato perpetrato un furto ai danni del minimarket “La bottega di Toto” sito a Soleminis. Gli accertamenti compiuti dai carabinieri hanno permesso di raccogliere, tramite le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, inconfutabili elementi di colpevolezza a carico del denunciato che è stato riconosciuto quale autore del furto in questione, in compagnia di un altro complice travisato che non è stato al momento possibile identificare.