Un omaggio dei Camelia a Claudio Lolli: la cover di “Vorrei farti vedere la mia vita”

Un omaggio dei Camelia a Claudio Lolli: il duo rap ha interpretato il brano del cantautore “Vorrei farti vedere la mia vita”.

Il brano è arricchito con delle nuove strofe rap, con l’intento combattere di ogni forma di

violenza, contro l’omofobia e contro la violenza sulle donne.

I Camelia sono un duo composto da Roberto Ricci e Isaac Ricci. Nascono nel

2015 in Puglia e si contraddistinguono per la sperimentazione di nuovi generi e per la

ricerca di nuove sonorità che fondo con la musica elettronica.

Ascolta e Download qui:

https://orcd.co/camelia_vorreifartivederelamiavita

Official Video:

https://www.youtube.com/watch?v=8-wQ1LoDIXo