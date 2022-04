I Biennale Antropocene 2022 – 7-31 Maggio – Presentazione del progetto 30 aprile h.17

Non è soltanto una mostra e incontro di performance e poeti quella che si aprirà il 7 maggio 2022 alla Art Gap di Roma con il titolo di I Biennale dell’Antropocene, e non vuole esserlo poiché è una call per artisti e pubblico a sensibilizzarsi e informarsi su cosa significa antropocene, sui pericoli e sulle sue potenzialità, di quella che già in atto si prefigura come una nuova era geologica contrassegnata dall’impatto dell’attività umana sull’ambiente.

A cura di Federica Fabrizi e Vittorio Pavoncello, nata da una idea di Vittorio Pavoncello, che ha curato anche l’edizione di un libro Antropocene un museo (Edizioni All Around) di prossima presentazione al salone del libro di Torino, la biennale avrà la durata di tutto il mese di maggio. In mostra ci saranno oltre 60 artisti di cui molti giovani e giovanissimi della Accademia d’Arte di Via Ripetta del corso di Eclario Barone insieme alla scuola di Incisione dell’Associazione La linea di Virginia Carbonelli che faranno parte della sezione “giovani in biennale”.

Numerose, oltre alle presenze degli artisti attori e performer, sono anche le collaborazioni con istituzioni e associazioni come il I Municipio di Roma presieduto da Lorenza Bonaccorsi, con l’Assessore alla Cultura Giulia Silvia Ghia e Ludovica Jaus, con l’ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente), Sapereambiente, e Gariwo il Giardino dei Giusti.

Ospite dell’inaugurazione sarà la cantante Daphne Nisi, che alle ore 18 presenterà il suo recente video girato a Dubai dal titolo Before the end e canterà dal vivo alcuni brani.

Per tutto il mese di maggio tutti i venerdì e sabato del mese ci saranno nei pomeriggi incontri con poeti, performer ed esperti dell’ambiente.

Il progetto e il programma è possibile seguirlo sul sito www.antropocenebiennale.net

La presentazione del progetto e del programma della I Biennale dell’Antropocene per la stampa e per il pubblico ci sarà nel drink garden sabato 30 aprile dalle 17 alle 20 presso il Centro Giovani del Comune di Roma di Via della Penitenza 35. Durante l’incontro in prossimità del 1° maggio Livio Della Gala eseguirà Il concertino per l’ambiente. Sarà presentato in anteprima il libro Antropocene I quaderni con letture di alcuni brani, che raccoglierà in seguito tutti gli eventi delle biennali.

Ingresso libero dal 7 al 31 maggio dalle 16 alle 20

Via di Santa Maria in Monticelli, 66 – Roma

06 9611 5866 – 393 437 1310 biennaleantropocene@gmail.com

www.antropocenebiennale.net

Espongono: Angeletti Marialuisa, Anna Di Fusco, Aureli Sabrina, Baciarlini Luisa, Baciocchi Marina, Barone Eclario, Bellini Michele, Bilotta Alessandra, Calia Francesco, Canali Laura, Carbonelli Virginia, Carnovale Alessandra, Catalano Claudia, Chelo Mariano, Chiara Bonanni, Ciuchi Meri, Colacione Alice, Consoli Anna Maria, D’Alessandro Verena, Daniele Flavia, De Filippis Valerio, D’Orta Carlo, Doccioli Susanna, Ferrazza Sergio, Folly, Fortebracci Pierfrancesco, Franco Nuti, Gabbana Maurizio, Gasparrini Valeria, Gennai Delio, Ginzburg Maria, Giunta Salvatore, Haider Caroline, Ianuzziello Concetta, Illuminato Sergio, Kalimerova Tania, Kokocinski Maya, La Mantia Marilena, Leonardi Felice, Manciati Loredana, Mancini Paolino, Martellotti Paolo, Melappioni Bruno, Mingazzini Maria, Molinari Patrizia, Monardi, Monti Alessandro, Monticelli & Pagone, Norenko Anastasia, Nuti Franco, Pagliani Tatsiana, Olga Vohla Piashko, Pollidori Teresa, Raha Tavallali, Rapiti Maurizio, Ratti Elvi, Reffo Giovanni, Ricci Valeria, Rizzo Elio, Rosella Restante, Saad Usama, Saccà Filippo, Sarandrea Monica, Scarano Enza, Soddu Stefano, Spada Marcello, Stamenov Aleksandar, Storti Marialuna, Struglia Silvia, Tebaldi Gianluca, Trasatti Sabrina, Trepiccioni Pamela, Vallecoccia Elisabetta, Vassal Eric, Vitale Paolo, Zampieri Oriano, Zanini Andrea.

Performance, incontro, poeti: Barbetti Mauro, Bellino Francesca, Buffoni Franco, Calandro Angelo, Calandrone Maria Grazia, Calcerano Guglielmo, Cortese Davide, Cruciani Flaminia, Esposito Salvatore, Fabretti Giorgio, Fagioli Alessandra, Fofi Claudia, Fratoddi Marco, Hurkmans Anna, Landi Martina Gariwo, Marco Palladini, Orvieto Anna, Pelli Paolo, Perrella Silvio, Petrollo Cetta, Popolano Lidia, Potenza Fiorella, Rossi Melania, Tatò Carla.