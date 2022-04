Gruppo Partito Democratico: LR 26/2018 e linee di attuazione

Gruppo Partito Democratico:

Cagliari, 13 aprile 2022: La giunta Solinas che governa la Sardegna continua a spacciare il lavoro e le riforme promosse dalla giunta di centro – sinistra come propri risultati, e sì “la destra fa bella figura quando mette in pratica le leggi approvate dal governo di sinistra” il resto… è il nulla.

Perché è questo che fa la Lega, appropriarsi di una legge approvata dalla giunta di sinistra, infatti è il luglio del 2018 quando il Consiglio Regionale approva la LR n. 26 ”Norme per la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli aziendali”, lo scopo è quello di favorire l’attività delle piccole aziende agricole e sostenere lo sviluppo delle aree rurali.

advertisement

È nell’estate del 2021, dopo due anni, quando l’attuale esecutivo si rende conto dell’importanza di tale norma e finalmente approva le relative direttive di attuazione, per cui la legge può, dopo non poco ritardo, trovare attuazione.

Le norme riguardano tutti i prodotti agricoli suscettibili di trasformazione, per incrementarne il valore aggiunto, e che possono essere lavorati in azienda seguendo norme semplificate e utilizzando le strutture aziendali, compresa la casa di abitazione, senza dover sostenere eccessivi investimenti che, con le ridotte dimensioni aziendali, non sarebbero economicamente giustificabili.

Tra questi destano particolare attenzione i prodotti derivati dalla trasformazione e stagionatura dei derivati dalle carni suine.

Queste, specie se finalmente verrà definitivamente chiusa la lunga stagione dei condizionamenti legati alla peste suina africana, con il riconoscimento della definitiva eradicazione della malattia, sono, per tradizione e per reali prospettive economiche del comparto, ricche di ottime prospettive di sviluppo.

Quanto prodotto nella scorsa legislatura inizia, nonostante i colpevoli ritardi di questa Giunta, a prendere corpo e a dispiegare i suoi effetti positivi.

Ci auguriamo che l’intera legge 26/2018 trovi finalmente attuazione e, visto che ci siamo vogliamo ricordare all’esecutivo che la LR 28/2018, sul rilancio della suinicoltura, che è stata finora ignorata dall’attuale maggioranza, è di altrettanta importanza.

Per cui, più che di impropri e inesatti comunicati trionfalistici, la Sardegna si attende dalla Giunta e dagli assessori assunzione di responsabilità e dispiegamento di tutto l’impegno necessario, affinché quanto impostato negli anni passati trovi finalmente attuazione, intestandone la giusta paternità.