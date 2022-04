Giovane ferito in discoteca. Disposta la chiusura del locale

A seguito del grave fatto delittuoso avvenuto nella nottata del 1° aprile scorso, durante una serata danzante organizzata presso una discoteca cittadina, dove è avvenuto il ferimento di un giovane avventore a mezzo di un coltello, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico la chiusura del locale per 30 giorni, A seguito del grave fatto delittuoso avvenuto nella nottata del 1° aprile scorso, durante una serata danzante organizzata presso una discoteca cittadina, dove è avvenuto il ferimento di un giovane avventore a mezzo di un coltello, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico la chiusura del locale per 30 giorni, sensi dell’art. 100 del TULPS. Il provvedimento, emesso dal Questore di Cagliari, che non ha carattere sanzionatorio ma solo cautelare, sospende per ragioni di ordine e sicurezza pubblica la licenza ed è scaturito a seguito degli accertamenti compiuti subito dopo il fatto dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Intanto, proseguono le indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile, avviate nell’immediatezza del fatto, finalizzate a chiarire l’esatta dinamica della vicenda e all’individuazione del o dei responsabili del grave episodio.