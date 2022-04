Gioele Corveddu è ambasciatore dell’Anno Europeo dei Giovani

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha selezionato 40 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in tutte le regioni italiane, per costituire il network Ambassador per l’Anno Europeo dei Giovani; tra i selezioni troviamo Gioele Corveddu, algherese di 22 anni.

Il suo impegno come Ambassador dalla Sardegna sarà quello di avvicinarsi alle politiche pubbliche dedicate ai Giovani, compito che in parte sta già svolgendo perché Presidente della Consulta Giovani del Comune di Alghero; coinvolgere un numero maggiore di giovani ampliando l’Ambassador Network, promuovendo confronti tematici e raccontare le sfide, le iniziative e le opportunità offerte dall’Unione europea, diffonderne la conoscenza nelle scuole e nelle università, con particolare riferimento ai Programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà.

“Sono veramente felice di iniziare questo percorso, credo sia un’ottima occasione che sposa alla perfezione il lavoro della mia associazione ARTICA e del mio Ufficio di Progettazione e Sviluppo JovAlguer. Credo fortemente che per molti Sardi il concetto di Europa è ancora distante e spesso confuso, io personalmente ho capito il significato e compreso le opportunità grazie ad un viaggio a Bruxelles fatto durante il quarto anno liceale d’Eccellenza a Rondine Cittadella della Pace, esperienza formativa alla quale devo tanti ringraziamenti per avermi fatto scoprire la mia vocazione professionale di Progettista Sociale. Mi piacerebbe coinvolgere le attività locali della mia città per riuscire a creare con queste delle attività utili alla divulgazione delle tematiche e delle opportunità europee per i giovani, come in campus formativo o dei semplici banchetti informativi.”