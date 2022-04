Gioco d’azzardo in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Ci sono 3 cose irrinunciabili per un italiano: la pizza, il calcio e il gioco d’azzardo.

E spesso non in quest’ordine! Devi sapere infatti che il gambling, soprattutto online, è diventata una modalità di intrattenimento che sta spopolando tra giocatori esperti e principianti. Oltre a cercare infatti la possibilità di generare la “vincita facile”, si cerca l’accessibilità a una serie di attività di intrattenimento che siano divertenti e sicure.

Chiaramente grazie alla legalizzazione del gioco d’azzardo in Italia è stato possibile non solo aprirsi verso alle piattaforme con licenza ADM. Ci sono molti giocatori sempre alla ricerca di nuove emozioni, che amano giocare su 5Gringos e mettersi alla prova su altri casino online non AAMS. Di seguito vogliamo capire come scegliere un buon casinò online, considerando gli aspetti più importanti per vivere al meglio l’esperienza di gioco.

Perché i casinò italiani piacciono così tanto?

advertisement

Poker, scommesse sportive, roulette, slot machine e molto altro ancora: la proposta delle piattaforme online è ricchissima. In un solo posto, in un unico spazio sul web è possibile trovare tutto ciò che si desidera, con diverse varianti e tavoli da gioco.

L’accessibilità è sicuramente la prima cosa che ha contribuito a rendere così fortunati i casinò online. Ovviamente grazie anche alle offerte e ai cataloghi completi che sono preparati da ogni operatore che lavora in modo sicuro in Italia. Nel complesso possiamo dire che sono 3 i fattori che attirano maggiormente i giocatori:

La sicurezza del casinò; I bonus e le promozioni che offre a nuovi iscritti e utenti già registrati; Tipologie di gioco e varianti offerte.

Mai senza sicurezza

Il gioco d’azzardo, anche quello online, è sempre stato visto come un mondo misterioso, spesso erroneamente considerato pericoloso. In realtà tutto ciò che accade sul web, se viene controllato e certificato da una licenza ADM, risulta essere sicuro e trasparente.

Quindi su queste piattaforme non si subiranno mai spiacevoli sorprese. E il discorso vale ovviamente anche sotto un fattore prettamente pratico: quando ci si trova a condividere dati personali e informazioni finanziarie legate a conti o carte, non si corre il rischio di un furto di dati.

Le offerte che migliorano l’esperienza di gioco

Il vero punto di forza che ha un casinò online rispetto a uno terrestre è la presenza di promozioni periodiche e bonus benvenuto. Quando un persona si registra su una piattaforma può ricevere in modo automatico o richiedere delle promozioni disponibili sul primo deposito. Anche se in alcuni casi ci sono anche offerte immediate, che sono attribuite senza l’obbligo di ricarica al termine della registrazione.

Tali offerte prevedono dei requisiti che sarà importante rispettare per poter così continuare a divertirsi sbloccando la cifra che è stata attribuita al giocatore. Si tratta di una mossa strategica per l’operatore che vuole attirare così un sempre maggior numero di utenti. Ma al tempo stesso è una bella opportunità se è la prima volta che ci si avvicina a un casinò online.

Varietà dei giochi

Entriamo nel vivo del divertimento virtuale di un casinò o di una piattaforma di scommesse sportive. Qual è l’altra cosa che attira un giocatore? Il ricco palinsesto di scommesse e il catalogo di giochi scelto. I siti più quotati e prestigiosi lavorano attentamente per riuscire a costruire sezioni complete sia per i giochi da tavolo come poker, roulette e blackjack.

Ma ovviamente non rinunciano neppure alle slot, mixando le versioni più tradizionali e quelle più tecnologiche, firmate dai migliori provider internazionali. Non mancheranno neppure i giochi Live, i Gratta e vinci e il bingo che è un altro grande classico per noi italiani.

Come noti, gli aspetti da considerare prima di scegliere sono tanti e sono fondamentali per assicurarsi di scegliere una piattaforma che sia adatta ai propri interessi e bisogni. Per facilitare la scelta potrebbe essere utile non solo effettuare questa piccola ricerca preventiva in autonomia, ma anche farsi aiutare da recensioni di professionisti, pronti a mettere in mostra pro e contro di ogni piattaforma.