GIANMARIO STRAPPATI E LA SUA TUBA CONQUISTANO PRAGA

L’ Istituto Italiano di Cultura di Praga ha proposto martedì 5 Aprile una straordinaria serata dal tema “l’Italia dal Barocco al Contemporaneo, Viaggio Musicale con la Tuba di Gianmario Strappati e Spigolature di Marisa Milella”.

Il concertista italiano, accompagnato dalla pianista Mengchen Zuo ha eseguito presso la meravigliosa Cappella Barocca dell’Ambasciata d’Italia, un interessante programma con musiche di:

A. Marcello, V. Bellini, G. Donizetti, P. Mascagni, G. Puccini, G. Rossini, V. Monti, M. de Federicis, J. Williams ed altri.

advertisement

Le interessanti ricerche storiche proposte dalla dott. ssa Marisa Milella si sono felicemente sposate con le magnifiche interpretazioni del solista italiano di Tuba Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo e docente presso il Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna.

Il numeroso pubblico ha riservato ai protagonisti lusinghiere considerazioni con calorosi applausi e richieste di bis. Gran finale, con l’esecuzione di un’emozionante versione del “Canto degli Italiani”.

La Direttrice dell’Istituto di cultura dott. ssa Alberta Lai, nell’esprimere grande soddisfazione per la serata, ha ringraziato gli artisti G. Strappati e M. Milella, l’AIM e lo Studio Lovecchio di Praga per il prezioso contributo dato a questo importante evento di cultura italiana in Repubblica Ceca.