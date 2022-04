Gianfranco Zola, Gigi Casiraghi, Cristian Brocchi e Dario Marcolin al 1° Memorial “Giampiero Galeazzi”

Il torneo di padel per i giornalisti italiani, ospitato dal Dopolavoro Ferroviario, si arricchirà della partecipazione di grandi campioni dello sport e della tv del passato. Incontri al via nel pomeriggio di venerdì 22 con finali sabato 23 aprile. Cerimonia di apertura al Palazzo Doglio. Madrina della manifestazione, Alessia Mancini, pittrice e finalista a Miss Italia 2010

Organizzata dall’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) prenderà il via domani, venerdì 22 aprile la prima edizione del torneo di Padel per giornaliste e giornalisti intitolato alla memoria del collega Giampiero Galeazzi. All’appuntamento non sono voluti mancare ex campioni dello sport e del mondo della televisione che con la loro presenza hanno voluto

manifestare il loro affetto verso il cronista benvoluto da tutti. Nei campi del Dopolavoro Ferroviario, a partire dalle 18 di venerdì 22, si daranno battaglia, oltre ai giornalisti iscritti al torneo, anche, nella sezione Open, personaggi come Gianfranco Zola, Gigi Casoraghi, Cristian Brocchi, Dario Marcolin, Jimmy Maini, Massimo Rastelli e tanti altri che hanno

dato la loro adesione.

L’INIZIATIVA – L’evento organizzato nella struttura di viale La Playa 23 a Cagliari è nato da un’odea del Consigliere nazionale Ussi, Mario Frongia ed ha avuto la collaborazione e il patrocinio di Aics, Ordine dei Giornalisti, Coni, Cusi, Regione Sardegna e comune di Cagliari. Il torneo è stato presentato il 29 marzo in conferenza stampa al Palazzo

d’onore del Coni, Roma, dal presidente Giovanni Malagò con, tra gli altri, i campioni olimpici Josefa Idem e Daniele Masala.

Madrina della manifestazione sarà Alessia Mancini, pittrice e finalista a Miss Italia 2010.

La direzione tecnica del torneo è affidata ai maestri Andrea Melis e Matteo Casula che allestiranno il tabellone e garantiranno lo svolgimento della manifestazione entro i due giorni previsti. L’organizzazione, che avrà a disposizione wild card da dedicare a figure di pregio del mondo del giornalismo, dello sport e dello spettacolo, si riserva di adottare

accorgimenti tecnici a seconda del numero degli iscritti.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ED EX GRANDI CAMPIONI. Nell’ambito della manifestazione, l’Ussi organizza anche un corso di aggiornamento professionale, sotto l’egida dell’Ordine dei giornalisti nazionale e isolano con i crediti formativi per i partecipanti. Su “La comunicazione pre, durante e post Covid. Deontologia ed etica professionale tra criticità, indicazioni e gestione” intervengono Gianfranco Coppola (presidente Ussi), Francesco Birocchi (presidente Odg Sardegna), Rita Dedola (assessora Pari opportunità comune di Cagliari), Paolo De Angelis (Procuratore Capo – Tribunale Cagliari) e il Deputato cagliaritano, Andrea Frailis. Tra i testimonial Susanna e Gianluca Galeazzi, Donatella Scarnati e Jacopo Volpi, Leonardo Metalli del TG1.

PROGRAMMA – Questo il dettaglio della prima giornata di venerdì 22 aprile che prenderà il via da Palazzo Doglio:

14,30: inizio corso di aggiornamento professionale;

16,45: cerimonia inaugurale con le autorità (previsti gli interventi del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dell’arcivescovo

di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi e altre autorità);

17,30: presentazione tabellone incontri e comunicazioni del direttore del torneo, Andrea Melis:

18: inizio delle partite sui campi del Dopolavoro Ferroviario.