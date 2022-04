Fotografia di paesaggio con Davide Virdis nel comune di Cabras dal 23 al 25 aprile

Iniziato ieri, 22 aprile, presso la sede dell’associazione Dyaphrama di Oristano, il laboratorio di Davide Virdis, dedicato alla fotografia di paesaggio, promosso dalla celebre Associazione fotografica e organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Sinisterrae e Limòlo House, B&B bio-sostenibile a Cabras.

Il fotografo e architetto Davide Virdis ha presentato i suoi lavori più recenti e ha dato le prime indicazioni di come si svolgerà nei giorni dal 23 al 25 aprile il seminario, o meglio laboratorio come ama definirlo Virdis, sul paesaggio di Cabras e dintorni.

Molto incisivo l’intervento del Prof. Ferdinando Sechi, Consigliere di Maggioranza con deleghe: Pubblica Istruzione, Associazionismo e Volontariato del comune di Cabras, con le utilissime indicazioni sulla toponomia del territorio e i luoghi più interessanti su cui poter lavorare fotograficamente.

I lavori proseguiranno fino al 25 aprile 2022 con Il tema: La fotografia di paesaggio quale esplorazione e rappresentazione di un luogo, in questo caso Cabras, paese adagiato a ridosso delle sponde dell’omonimo stagno per riflettersi in esso, su una fertile piana, in un territorio molto esteso di terre coltivabili, spiagge quarzose, lagune da sempre pescosissime, paludi affollate da uccelli stanziali e migratori.

Il fotografo: Davide Virdis è nato a Sassari e vive a Firenze, dove studia architettura laureandosi con una tesi sul rapporto tra linguaggio fotografico e rappresentazione dello spazio. La sua ricerca si sviluppa principalmente nel campo della fotografia di architettura e paesaggio con una particolare attenzione all’aspetto antropologico, collaborando spesso con sociologi, antropologi ed urbanisti. I suoi progetti mirano ad esplorare il complesso rapporto tra il paesaggio, con la sua forte identità culturale e storica, e le dinamiche in continua evoluzione, relazionate ai processi di sviluppo ed evoluzione del territorio intimamente legati alle forme proprie della modernità.

Il seminario: la formula proposta è quella del laboratorio, ovvero un gruppo di autori che sotto la guida esperta di Davide Virdis progetta e produce un lavoro fotografico incentrato sul paesaggio di Cabras e dintorni. Le giornate da sabato 23 a lunedì 25 aprile saranno altamente intensive e immersive in quanto si lavorerà per tutta la giornata sul tema e a stretto contatto tra partecipanti e fotografo master.

Il seminario farà base da Limòlo House a Cabras – Via Cesare Battisti, 56 Cabras.

Per informazioni dyaphrama@gmail.com o chiamare il 348 450 2403