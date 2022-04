Fiera Ozieri – Coldiretti Nord Sardegna: il 40% degli allevatori ha meno di 40 anni

Lo comunica Coldiretti Nord Sardegna che domenica consegnerà come di consueto il proprio premio ad un allevatore che si è particolarmente distinto nella sua carriera.

Un appuntamento importante quello di Ozieri soprattutto quest’anno che riparte a ranghi completi dopo i due anni Covid.

La Sardegna – secondo le elaborazioni di Coldiretti Nord Sardegna su dati Anacli – è la Regione in Italia, dopo la Sicilia che conta il maggior numero di capi delle due razze da carne Charolaise e Limousine (13.206). L’Isola è terza per numero di capi Charolaise con il 10,71% dei capi (2.268) dopo Sicilia e Lazio, e terza anche per numero di Limousine con il 13,32% (10.938) dopo la solita Sicilia e Toscana.

In totale il patrimonio dei bovini da carne in Sardegna (tutte le razze) è composto da oltre 100.000 capi (il 10,40% di quello nazionale) e da circa 3.700 allevamenti (8,76% del nazionale).

“Quello del bovino da carne è un settore nel quale la Sardegna eccelle e sta continuamente crescendo soprattutto in termini di qualità oltre che di quantità – secondo Nord Sardegna -. Questo grazie ad una classe di allevatori che ha creduto ed investito nel settore, facendolo divenire attrattivo anche ai giovani. Non è un caso che al massimo appuntamento annuale per i bovini da carne regionale il 40 per cento degli allevatori sono under 40, che salgono al 60 per cento sotto i 50 anni. Importante anche la presenza degli under 35 che sono oltre il 20 per cento dei 25 allevatori presenti alla due giorni”.