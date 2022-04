Festival Abbabula: fuori il quarto nome: PSICOLOGI.

Festival Abbabula – FUORI il quarto nome dell’edizione 2022: PSICOLOGI

Festival Abbabula:

6 agosto – Anfiteatro “Maria Pia”, Alghero

Il festival sbarca sulla Riviera del Corallo in una arena rinnovata e grazie alla collaborazione con Shining Production e Fondazione Alghero

Psicologi: questo il quarto atteso nome del cartellone 2022 di Abbabula:

festival organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili diventato appuntamento fisso ed immancabile sul calendario per l’estate del nord Sardegna e dell’Isola intera.

Dopo gli annunci di Tananai, Villabanks ed Ernia ecco un’altra accattivante suggestione per il festival, capace di infiammare la passione dei più giovani e conquistare le scene con una proposta nuova, attuale, diversa e tutta da scoprire per gli appassionati di musica contemporanea.

Una ulteriore conferma del mood Abbabula, palcoscenico da sempre aperto alle nuove espressioni artistiche, realtà attenta alla musica d’autore ed ai fenomeni musicali che catalizzano il presente.

Fenomeni come gli Psicologi:

reduci dal successo del loro primo disco Millennium Bug e del brano Sui Muri, appena tornati sulla scena con Fiori Morti (prodotto da Bomba Dischi e Universal Music Italia), una canzone che ha per tema un amore tra due giovani finito ma che continua a esistere nei sogni di chi ama ancora.

L’impronta dei loro lavori precedenti, urban e rap, si fa da parte lasciando spazio a sonorità più tenui e pop utili al raccontare la veste cruda dell’amore.

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), sodalizio nato sul web e sfociato in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap.

Esponenti della generazione post millennials, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva.

Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere in questi ultimi due anni:

tra istituzioni che non li rappresenta, genitori con cui è difficile trovare un dialogo e traumi lasciati dalla pandemia come depressione, ansia di socializzazione e solitudine.

Dopo il doppio EP 2001 + 1002 uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi, pubblicano Millennium Bug – disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti -, mentre nell’autunno 2021 esce Sui Muri, ad oggi ancora stabile in Top 50 di Spotify Italia dal giorno del debutto con oltre 14 milioni di stream.

Anche questo appuntamento sarà inserito nel cartellone dell’estate algherese ed è organizzato in collaborazione con Shining Production e Fondazione Alghero.

E anche questo evento sarà ospitato nel rinnovato Anfiteatro di Maria Pia, luogo perfetto per far esplodere di entusiasmo la prossima estate in musica.

La manifestazione è realizzata grazie al supporto di Regione Sardegna, Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna.

Prevendite aperte nei circuiti Ticketone e Mailticket. Biglietti disponibili al costo di 28,75 € anche presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144.

Per chi sceglie di acquistare presso il punto vendita di Sassari:

è disponibile la formula “carnet”, ovvero la possibilità di acquistare i biglietti per spettacoli diversi usufruendo di un prezzo speciale e ridotto.

Infoline 079/278275.