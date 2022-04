Fesica Confsal, appello a OO.SS: “Riaprire contrattazione vigilanza privata”

“Condividiamo lo stato di agitazione di questi lavoratori, ma per quanto ci riguarda non indiremo alcuno sciopero perchè le guardie giurate sono già tra le categorie meno retribuite e non possono permettersi nemmeno un’ora di stop dal lavoro. Ad ogni modo nonostante la contrattazione per un nuovo contratto sia, almeno momentaneamente arenata, siamo convinti che Federsicurezza ed Assiv debbano e possano trovare un modo per riaprire la trattativa. E’ ormai diventato un dovere praticamente morale se guardiamo allo stato in cui versano, a livello normativo e sostanziale, le guardie giurate e gli addetti ai servizi fiduciari”.

“Come Fesica Confsal ci rendiamo disponibili a collaborare in tal senso per cercare di riaprire un confronto anche tra aziende e lavoratori e perfino con le altre OO.SS che fino ad oggi si sono seduti al tavolo e che non sempre simpatizzano per i sindacati autonomi. Un appello però, a questo punto, lo facciamo principalmente, inevitabilmente, al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che da sempre si è detto interessato a risolvere i problemi di questo comparto presiedendo talvolta anche tavoli con associazioni datoriali e sindacali della sicurezza privata.

In un incontro in Viminale, esattamente un anno fa, ci disse che insieme si poteva fare la differenza per arrivare all’obiettivo che tutti auspicavamo ed auspichiamo per la categoria.

Oggi ci sentiamo di cogliere al balzo ancora quelle parole e fare fronte comune per chiudere definitivamente pagina a questa brutta compagine che sta vedendo sprofoare i migliori intenti e con essi la dignità dei tantissimi, circa centomila, dipendenti coinvolti”, così conclude la Fesica Confsal.