FAI – Una riflessione sulla gestione dell’ambiente nei contesti metropolitani

Il patrimonio ambientale e botanico delle città è al centro dell’incontro a cura della Direzione Regionale Sardegna del FAI – Fondo per l’ Ambiente Italiano in collaborazione con l’ Università di Cagliari, con la partecipazione di numerosi esperti ricercatori, rappresentanti di enti, imprese e associazioni del settore, e con il coinvolgimento delle istituzioni locali. Modera l’incontro Vito Biolchini.

“Quale futuro per il patrimonio botanico delle nostre città? Una riflessione sulla gestione dell’ambiente nei contesti metropolitani” è il titolo dell’incontro che il prossimo martedì, 19 aprile, sarà ospitato nel pomeriggio, dalle 17.00, negli spazi della Fondazione Siotto, nel quartiere di Castello, cuore della città di Cagliari (in via dei Genovesi, 114).

L’evento, organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Direzione Regionale Sardegna, con la direzione scientifica dei Professori Gianluigi Bacchetta e Marco Cadinu dell’ Università di Cagliari, vuole creare un laboratorio d’idee proposte e soluzioni sulla gestione del patrimonio ambientale nei contesti urbani: un tema sempre più attuale in tutti i contesti cittadini, che sarà trattato attraverso l’intervento di numerosi esperti di ambito universitario e della ricerca, rappresentanti di enti, imprese e associazioni del settore, e con il coinvolgimento delle istituzioni locali.

Un momento di riflessione, moderato dal giornalista Vito Biolchini, che ha l’obiettivo di contribuire alla condivisione di pratiche virtuose, esperienze, strategie ed azioni coerenti con le politiche nazionali e comunitarie, in uno spirito di attenta tutela del verde e di valorizzazione delle risorse ambientali delle città.

Gli interventi, introdotti dal benvenuto di Monica Scanu, Presidentessa del FAI – Sardegna, e di Gianluigi Bacchetta Professore ordinario di Botanica sistematica e direttore del Centro Servizi Hortus Botanicus Karalitanus e Marco Cadinu, professore ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Cagliari, vedono la partecipazione di Ignazio Camarda (già docente di Botanica sistematica all’Università di Sassari, Presidente dell’Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti), Alessandro Facen (Dottore Naturalista, tecnico della cura e manutenzione del verde, coordinatore del Comitato Tecnico A.I.P.V. – Associazione Italiana Professionisti del Verde), Gianluca Liriti (Responsabile gestione del verde e del coordinamento tecnico del Centro Servizi Hortus Botanicus Karalitanus), Bernabè Moya (Botanico aragonese, esperto di alberi monumentali e biodiversità), Gianni Agnesa (Responsabile del Progetto Campus – Sardegna per il rafforzamento della cultura del paesaggio), Mario Asquer (Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Cagliari), Gianni Massa (Presidente Vicario Consiglio Nazionale Ingegneri. Fondatore di 2+1 Officina Architettura), Michele Casciu (Presidente dell’Ordine Architetti Sud Sardegna), Antonello Cicatiello (console del Touring Club Italiano), Stefano Deliperi (Presidente dell’Associazione GriG – Gruppo d’Intervento Giuridico), Costanza Pratesi (Responsabile dell’Ufficio Paesaggio e Patrimonio del FAI, Fondo Ambiente Italiano, Membro dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio del MiC), Maria Paola Morittu (Consigliera nazionale di Italia Nostra), Enrico Pau (regista di cinema e cronista teatrale), Tiziana Sassu (agronoma, vicepresidente di Imago Mundi), Rosi Sgaravatti (Imprenditrice, dal 2021 è Presidentessa di Assoverde, Associazione italiana costruttori del verde). Durante l’incontro saranno proiettate le immagini del fotografo Dietrich Steinmetz.

L’evento sarà organizzato secondo le vigenti normative per il contenimento del Covid 19, verrà richiesto il Green Pass e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2

Cartella Stampa su Dropbox al link: https://bit.ly/3ux6hZq

Programma

17.00 – Accoglienza

17,30 – Benvenuto – Monica Scanu

17,45 – Introduzione – Gianluigi Bacchetta e Marco Cadinu

18,00 – Interventi: Gianni Agnesa, Mario Asquer, Ignazio Camarda*, Michele Casciu, Antonello Cicatiello, Stefano Deliperi, Alessandro Facen, Emmanuele Farris*, Gianluca Iiriti, Gianni Massa, Maria Paola Morittu, Bernabè Moya*, Enrico Pau, Costanza Pratesi, Tiziana Sassu, Rosi Sgaravatti

19,30 – Dibattito aperto

20,00 – Conclusioni – Direzione regionale FAI Sardegna

Durante l’incontro saranno proiettate le foto di Dietrich Steinmetz

Organizzazione: Direzione Regionale FAI Sardegna

È richiesta la prenotazione su: https://bit.ly/3O2ryC8

Contatti:

Direzione Regionale FAI Sardegna – segreteriafaisardegna@fondoambiente.it