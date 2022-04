Evento: “il cotto e abbattuto in macelleria: tecniche”

Evento: “il cotto e abbattuto in macelleria”.

EVENTO: “IL COTTO E ABBATTUTO IN MACELLERIA. TECNOLOGIE E TECNICHE DI COTTURA” EVENTO PER I MACELLAI DEL FUTURO

Confcommercio Federcarni Oristano organizza l’evento: “IL COTTO E ABBATTUTO IN MACELLERIA.TECNOLOGIE E TECNICHE DI COTTURA”

L’evento svolto in collaborazione con una delle più grandi aziende italiane di elettrodomestici, specializzata nel settore, si svolgerà a Baratili San Pietro, presso il ristorante “Bentu de Mari” in località “Su Padrigheddu” in data 09/05/2022.

Sarà un incontro dedicato al macellaio gastronomo che crede nel costante aggiornamento, per essere sempre più in sintonia con il mutare dei gusti e delle esigenze della sua clientela. Tema centrale dell’evento saranno le nuove tecnologie e tecniche di cottura che potranno rappresentare una svolta e il futuro per l’intero settore.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le aziende del settore. Gli interessati a partecipare possono iscriversi tramite il sito di Confcommercio Oristano o direttamente cliccando sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFsvEZUjPHPgF7vtsiX51pmzYm29geRun5zs2bO1HE6T24qw/viewform?usp=sf_link

Per maggiori informazioni potrete contattare i nostri uffici al numero: 0783 73287