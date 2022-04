Evento: 30/04 a Serrenti per attività “Rosella Corda”

Sabato 30 aprile, a Serrenti, l’evento L’INCONTRO CONSAPEVOLE TRA LE PERSONE, LE PROFESSIONI, LE IMPRESE E IL TERRITORIO per i vent’otto anni di attività del centro estetico “Rosella Corda”

UN EVENTO PER RACCONTARE “L’INCONTRO CONSAPEVOLE TRA LE PERSONE, LE PROFESSIONI, LE IMPRESE E IL TERRITORIO”

ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEI VENT’OTTO ANNI DI ATTIVITÀ DELL’ESTETISTA ORTODERMISTA SERRENTESE ROSELLA CORDA.

NUMEROSI OSPITI SI ALTERNERANNO PER PARLARE DI COOPERAZIONE E DI SOSTENIBILITÀ IN UN’OTTICA DI RISPETTO E CENTRALITÀ DELLA PERSONA.

APPUNTAMENTO SABATO 30 APRILE ALLE 18 PRESSO LA VETRINA DELLA TERRA CRUDA A SERRENTI

Un evento per festeggiare i vent’otto anni di attività, ma anche per celebrare il valore dell’incontro fra le persone, le professioni, le imprese e il territorio:

per l’occasione, l’estetista ortodermista di Serrenti Rosella Corda ha voluto accanto a sé numerosi ospiti che non solo hanno accompagnato la sua crescita personale e professionale, ma si sono distinti per un approccio rispettoso alla persona, al lavoro, all’ambiente.

Gli stessi principi che sono alla base della sua stessa metodologia di lavoro.

«Il benessere si può raggiungere solo con un atteggiamento positivo verso noi stessi, verso gli altri e verso la terra in cui abitiamo, fonte e sostentamento di ogni forma di vita», sostiene Rosella Corda.

«Questi sono i principi su cui ho posto la mia esistenza e la mia professione:

da essi sono nati protocolli di lavoro, i prodotti naturali che portano il mio nome, un saper fare che unisce studio costante, esperienza e ascolto.

Ho voluto quest’incontro perché sono convinta che non possa esserci vita o evoluzione senza la cooperazione tra le persone, senza la sinergia tra noi e l’ambiente che ci circonda»,

conclude.

Si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, del territorio, medici, professionisti, artisti, studiosi e scrittori.

IL PROGRAMMA

L’evento, organizzato con la collaborazione del Comune di Serrenti e dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, si svolgerà nella Vetrina della Terra Cruda, in via Santa Barbara a Serrenti, a partire dalle 18.

Interverranno:

Pantaleo Talloru, sindaco di Serrenti

Maura Boi, vicesindaca di Serrenti

Piero Comandini, vicepresidente del Consiglio Regionale della Sardegna

Fabrizio Fanzecco, direttore commerciale della società Rosella Three

Murielle Laroche, gioielliera, ideatrice e direttrice del brand OGGI

Nadia Rocchetti, imprenditrice e Sales Manager in Europa nel settore della chimica industriale. Fondatrice del progetto Cera Trinity

Annarita Poddesu, esperta di agroalimentare, autrice del libro “Il buon mangiare”

Alessandra Addari, giornalista, esperta di alimentazione e di consumi alimentari

Fulvio Tocco, ideatore del progetto “Vivere la campagna”

Alessandro Branca, pubblicitario e fotografo. Studioso di tradizioni popolari e scrittore di libri sui percorsi ecclesiastici e minerari

Patrizia Contu, biologa a indirizzo Ecologico-Ambientale

Anna Baroni, estetista, massofisioterapista, floriterapeuta

Piergiorgio Massidda, medico chirurgo e specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. Medico estetico

Emanuela Lai, certificatrice delle competenze riconosciuta dalla Regione Sardegna

Sara Peru, esperta di dermopigmentazione

Clara Mennoli, Rritrattista, visagista e tatuatrice

Silvia Bellu, artista e formatrice

Beniamino Binardi, amministratore delegato EuroBetonSud

Roberta Pilloni, produttrice e direttore tecnico della cantina Su’entu

Vanessa Sunda, consulente direzionale e naturopata

Sonia Floris, artista, esperta di pittura sul corpo

L’AZIENDA

Frutto di una preparazione specialistica maturata in diverse città d’Italia con la supervisione e collaborazione di prestigiosi maestri della skin care, le competenze e l’amore di Rosella Corda per il proprio lavoro affondano le loro radici in Sardegna, luogo che le ha dato i natali, e a Roma, città in cui si trasferisce alla fine degli anni Settanta.

Dopo aver conseguito la qualifica di dermoestetista, nella capitale ottiene con profitto quella di ortodermista, che le consente di concentrare la sua attenzione non solo sull’estetica, ma anche e soprattutto sulle caratteristiche e le problematiche meno superficiali della pelle.

Dopo l’esperienza romana, Rosella ha scelto di rendere ancora più stabili le sue radici scegliendo la Sardegna sotto ogni aspetto:

come luogo di vita, come sede di lavoro, come fonte di benessere per sé e per i suoi clienti.

È qui, nel cuore del Medio Campidano, che nel 1994 apre il centro estetico Rosella Corda, allora denominato Armonie, Isola e Natura, luogo in cui pratica con successo la cura estetica associata alle scienze olistiche e all’ortodermia.

Il centro diviene anche luogo di ricerca e sviluppo e, dopo anni di studi, dà vita alla linea di prodotti che portano il suo nome, realizzati con una costante supervisione in un laboratorio sardo di fiducia.

Da questo approccio prende vita un dialogo costante con la natura, un’osservazione attenta delle sue dinamiche.

Proprio grazie ai suoi frutti e alle proprietà benefiche in essi contenute, Rosella studia formule originali per creare una linea di prodotti ipoallergenici, privi di parabeni, petrolati, profumi e conservanti sintetici.

Il protocollo di lavoro ideato da Rosella Corda è multidisciplinare e non può prescindere dalle modalità in cui viene praticato;

esso affonda le radici nell’ortodermia e nella conoscenza profonda della pelle e del suo funzionamento, ma abbraccia anche ambiti quali la psicologia, l’olistica, il pensiero positivo.

Non solo estetica, dunque, ma un metodo studiato appositamente che pone al centro l’essere umano in tutta la sua complessità.

L’utilizzo dei prodotti Rosella, pertanto, completa un percorso di benessere psico-fisico in cui la manualità e la sensibilità di chi opera i trattamenti rivestono un ruolo fondamentale.

In virtù di questo approccio, il centro estetico diventa luogo di formazione e conoscenza per mostrare i benefici effetti dei prodotti e per insegnare, nel contempo, il protocollo di lavoro ideato da Rosella Corda.