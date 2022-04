Etjca-Agenzia per il lavoro ricerca nel mese di Aprile oltre 1900 figure professionali

Milano, 06 aprile 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy propone nel mese di aprile oltre 1900 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

ETJCA è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici.

I settori attualmente più attivi sono rappresentati dall’industria metalmeccanica con oltre 480 ricerche e da quella dei trasporti e della logistica con 85 posizioni aperte. Anche l’industria alimentare e il comparto della grande distribuzione e dei supermercati costituiscono dei campi particolarmente attivi con 60 e 65 ricerche in corso.

Nelle regioni del Nord Italia sono attive oltre 900 ricerche. Tra queste segnaliamo in Lombardia posizioni nei settori dell’industria chimica, della grande distribuzione e nell’industria alimentare. In Piemonte si ricercano operatori fiscali, programmatori per plc e robot per macchine speciali. In Veneto sono attive molteplici ricerche per magazzinieri anche senza esperienza pregressa e diverse posizioni per impiegati amministrativi. In Liguria si ricercano commerciali e diverse risorse per il settore della ristorazione.

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, in Abruzzo si registra una forte richiesta di personale nel settore dell’hȏtellerie, In Umbria sono attive diverse ricerche nell’industria metalmeccanica e per il settore della produzione. Più di 220 le posizioni aperte in Emilia-Romagna distribuite tra la vendita al dettaglio, industria elettronica, dell’automazione e metalmeccanica. Inoltre in Toscana segnaliamo diverse offerte nel settore della ristorazione: chef, baristi, camerieri, sommelier, lavapiatti e pizzaioli. Nel Lazio si ricercano addetti alla contabilità, alle vendite, all’installazione, manutenzione e riparazione.

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna e Sicilia si assumono addetti ai trasporti, alla logistica e al magazzino, inoltre sono attive diverse ricerche per operatori call center. In Puglia si ricercano nel settore turistico – alberghiero addetti alla reception e portieri con orario notturno.

Grazie alla tecnologia e a innovativi strumenti di headhunting, ETJCA è in grado di individuare i migliori talenti per ciascun progetto, in maniera flessibile e personalizzata. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.

Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili all’indirizzo www.etjca.it

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per sottoporre la propria candidatura a un’offerta di lavoro specifica, è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.