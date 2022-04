Ester Campese nuova responsabile provinciale romana alla Cultura

Una figura di prestigio internazionale entra a far parte del movimento Italia dei Diritti ed il responsabile provinciale romano Carlo Spinelli le affida la Cultura ed il IX Municipio di Roma.

Roma 04 Aprile 2022: Un’altra casella va riempiendosi nell’organigramma provinciale romano del movimento Italia dei Diritti presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro; si tratta di Ester Campese pittrice giornalista e scrittrice molto conosciuta ed apprezzata a livello internazionale e riconosciuta come eccellenza italiana nel mondo.

“Un altro tassello va ad aggiungersi nel nostro organigramma provinciale – esordisce così Carlo Spinelli responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti e responsabile nazionale per la Politica Interna – ed è un nome importante nel panorama artistico internazionale. Si tratta di Ester Campese che riceve direttamente dal sottoscritto, con il placet del Presidente Antonello De Pierro l’incarico di responsabile provinciale romana alla Cultura nonché il ruolo di responsabile per il IX Municipio di Roma”.

Un nome molto conosciuto, un curriculum culturale di enorme spessore

“Le sue opere sono state esposte a New York, Barcellona, Parigi, Osaka e in altre importanti città del globo terrestre. Con le sue opere – prosegue Spinelli – ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra tutti il Premio internazionale Città di New York ed il Premio eccellenza europea per le arti, quindi il tema della cultura nel nostro movimento non poteva essere affidato in mani migliori. Naturalmente Ester Campese si occuperà anche del IX Municipio di Roma e sarà una nuova consigliera ombra del comune di capitolino.

advertisement

Auguro ad Ester buon lavoro – conclude Spinelli – il suo ingresso nel nostro movimento è un valore aggiunto che potrà dare un impulso non indifferente per continuare il percorso di crescita che Italia dei Diritti ha intrapreso da qualche anno a questa parte”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti provincia di Roma