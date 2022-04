Esce domani il nuovo EP del cantautore Montone

Esce domani “Una lunga notte”, il nuovo EP del cantautore Montone. Da domani in radio il singolo “Le cose che non contano”

MONTONE

ESCE DOMANI IL NUOVO EP

“UNA LUNGA NOTTE”

Dallo stesso giorno in radio il singolo “Le cose che non contano”



Esce domani, venerdì 8 aprile, su tutte le piattaforme digitali “Una lunga notte” (Himalaya Dischi /Artist First)

Il nuovo EP del cantautore Montone accompagnato dal singolo:

“Le cose che non contano”, in rotazione radiofonica dallo stesso giorno.



“Una lunga notte” è un EP che si muove tra cantautorato, elettronica e urban.

Il filo conduttore che unisce i brani è la notte intesa non tanto come momento temporale quanto piuttosto come condizione dell’anima;

un qualcosa che si ama ma da cui allo stesso tempo si vuole fuggire.

Le quattro tracce che costituiscono questo EP raccontano le ombre, cercando di trascinarci verso la luce.

A proposito del nuovo EP Montone sottolinea:

«“Una lunga notte” è quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e che forse continueremo a vivere ancora nei prossimi.

È la voglia di abbracciarci e stringerci, negata da forze incontrollabili ed eventi totalmente inattesi.

È il nostro perderci tutti i giorni dentro uno schermo, dimenticando di guardarci negli occhi, di toccarci, di ascoltarci, di pensare che forse stiamo sbagliando qualcosa».

Dallo stesso giorno sarà in rotazione radiofonica “Le cose che non contano”, un brano che si muove tra ritmi techno, chitarre elettriche e cantautorato.

Il singolo racconta di quando ci troviamo di fronte a uno specchio e per la prima volta riusciamo a vedere davvero chi siamo;

di quando viviamo il giorno più buio di sempre e finalmente riusciamo a mettere da parte tutto il superfluo e l’inutile per poi capire quali realmente siano le cose che dobbiamo tenerci strette.

«”Le cose che non contano” è il mio sguardo sulla società attuale –

racconta Montone –

ma allo stesso tempo è una canzone che va oltre questo momento storico per raccontare l’eterna commedia delle vite umane, da sempre affaccendate in mille cose inutili che portano a perdere di vista l’essenziale, fino a quando non si tocca davvero il fondo».

La voglia di rialzarsi e di non smettere mai di lottare, anche se dentro il vuoto ti divora e fuori le città sono deserte e sembra che tutto il mondo in cui ci sentivamo al sicuro sia sparito.

Sono queste le immagini del nuovo videoclip di Montone, “Le cose che non contano”.

Immagini surreali che in realtà raccontano quello che è successo davvero un po’ a tutti noi negli ultimi due anni.

Montone è il nome d’arte di Ferdinando Montone:

musicista polistrumentista e autore che ha militato in tantissime band prima di iniziare a scrivere le sue canzoni in italiano nel 2017 e pubblicare nel 2019 il suo primo disco dal titolo “Slalom”.

Vince il concorso per emergenti della rivista Classic Rock, che gli permette di esibirsi al Mei di Faenza.

A novembre dello stesso anno è ospite della trasmissione televisiva Stracult, in onda su Rai2 con il suo singolo “Drink Tropicale”.

Durante il lockdown studia da producer e fonda l’etichetta Himalaya Dischi, iniziando a collaborare e produrre artisti della scena emergente romana.

Il 5 novembre 2021 esce il brano “Le 4 di notte”, seguito dal singolo “Le onde”.

L’8 aprile 2022 esce “Una lunga notte”, il suo nuovo EP accompagnato dal singolo “Le cose che non contano”.