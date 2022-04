Eroina ad Alghero, carabinieri arrestano un 20enne nigeriano

I carabinieri di Alghero hanno arrestato un giovane residente in città con l’accusa di detenzione illecita di eroina.

Il fare sospetto del giovane, già noto per un analogo precedente, aveva portato i militari ad un ulteriore controllo, principalmente finalizzato alla sua completa identificazione.

Ne è derivata una reazione stizzita del giovane, che mal soffrendo la presenza dei militari, ha tentato di fuggire dentro il portone di casa. Il rapido intervento dei carabinieri ha infine consentito di bloccare il giovane, sottoponendolo ad una perquisizione che ha consentito di raccogliere gli elementi di accusa. Proprio sulla sua persona, l’indagato occultava circa 6 grammi di eroina: una modica quantità ma pronta per essere “tagliata” per aumentarne esponenzialmente il suo peso, proprio attraverso un comune lassativo reperibile in farmacia.

Il taglio della sostanza stupefacente con il medicinale avrebbe infatti consentito al giovane di ottenere diverse dosi, tutte evidentemente destinate allo spaccio al minuto nel territorio di Alghero.

All’interno dell’appartamento è stato infatti rinvenuto solo materiale per il confezionamento e non anche per il consumo: un ulteriore segnale, qualora non già evidente, circa il pericolo insito nel consumo di tale genere di sostanza.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto al rito di convalida e quindi tradotto presso il suo domicilio in regime degli arresti domiciliari.