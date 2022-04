EPI Buona Destra: “programma Solinas è inconcluso”

EPI BUONA DESTRA SARDEGNA: IL PRESIDENTE SOLINAS CHIUDA RAPIDAMENTE LA VERIFICA E LAVORI A CONCLUDERE IL PROGRAMMA ELETTORALE A OGGI INCONCLUSO AL 70 %

TORE PIANA, PARTITO EPI BUONA DESTRA – IN SARDEGNA TROPPI PROGRAMMI NON CONCLUSI-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SOLINAS CHIUDA SUBITO QUESTA INFINITA VERIFICA POLITICA E DIA SEGUITO AL PROGRAMMA CHE LO FECE VINCERE ALLE ELEZIONI .

Duro intervento politico del coordinatore regionale del partito politico EPI/Buona destra, Tore Piana, che afferma senza mezze parole:

“in Sardegna il 70% del programma elettorale che fece vincere il Presidente Solinas è a oggi irrealizzato.

Il Presidente chiuda questa infinita verifica politica e dia seguito alla realizzazione del programma della coalizione con cui si presentò agli elettori Sardi”.

“Ad oggi avendo partecipato con proprie liste, come EPI siamo profondamente delusi dell’operato del Presidente Solinas, anzi,

rincara la dose Tore Piana,

ci sentiamo “TRADITI” da presidente Solinas, il quale mai in questi tre anni ci ha coinvolto per esprimere anche un semplice parere sugli argomenti di principale rilevanza:

Sanità

Urbanistica

Trasporti

Riorganizzazione delle nuove Provincie

Agricoltura- Zona Franca”

come invece davanti a tutta la coalizione aveva promesso”.

“Oggi ci troviamo ad esprimere tutto il nostro malcontento”

continua Tore Piana,

“a meno di due anni dal termine della Legislatura, abbiamo sperato, inutilmente in azioni e atti che potessero portare la Sardegna:

a una migliore efficienza dei servizi, della Sanità, dell’Agricoltura di una nuova Legge Urbanistica, di un nuovo programma dei trasporti sia interni che aerei e navali.

Invece ci dobbiamo ricredere.

E al non coinvolgimento nella politica regionale dobbiamo aggiungere la constatazione del 70 % delle cose non fatte e realizzate rispetto a quanto promesso e indicato nel programma elettorale.

Inoltre, ci troviamo ad assistere, da spettatori, ad una infinita verifica politica che nuoce all’attività dell’azione di Governo regionale:

si pensi che esistono Assessorati, come quello all’agricoltura, che da 10 mesi non hanno il capo di gabinetto e hanno un direttore facente funzioni ad interim;

in un momento dove si dovranno assumere, come regione decisioni importanti e fondamentali per l’agricoltura e che segneranno i prossimi 5-7 anni”.

Si pensi alla PAC (Piano strategico nazionale), alla ripartizione dei fondi sul 2 Pilastro della PAC da destinare al PSR Sardegna, ai fondi del PNRR che coinvolgono l’agricoltura.

“Per non parlare della Sanità, dove si è portata una riforma e che oggi il futuro resta incerto, in particolare sul rapporto fra strutture pubbliche e quelle private, dove moltissimi sono gli aspetti politici ancora da chiarire”,

continua Tore Piana.

“Al Presidente Solinas facciamo un appello, che è quello di chiudere in una settimana la verifica politica e dica pubblicamente come intende concludere il fine mandato, come intenda gestire:

la Sanità, l’Agricoltura, i Trasporti, l’Urbanistica e l’emergenza dei maggiori costi sulle materie prime, cui la Sardegna risulta fra le più penalizzate.

Non ci interessa che lo dica ai partiti politici, noi chiediamo lo dica pubblicamente al popolo Sardo che lo ha eletto”,

conclude Tore Piana.

Cagliari, li 25 Aprile 2022