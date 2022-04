Entro il 9/05 presentazione domande borse di studio

Entro il 9 maggio la presentazione delle domande per le borse di studio nazionali per l’anno scolastico 2021-2022

Il 9 maggio scadono i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio nazionali per l’anno scolastico 2021-2022.

L’Assessore alla Pubblica istruzione Massimiliano Sanna ricorda che:

“possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Oristano,

iscritti e frequentanti per l’A.S. 2021/2022 una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie)

e appartenenti a famiglie il cui I.S.E.E. rientri nella soglia di 14.650 euro”.

La domanda deve essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne entro il termine del 9 maggio 20220,

esclusivamente tramite il Portale telematico dei servizi scolastici del Comune di Oristano all’indirizzo https://oristano.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Per qualsiasi informazione si può contattare: