Elezioni Rsu – Ugl Salute triplica i propri rappresentanti

Giuliano: “Pronti a scardinare sistema che va rifondato”.

Non nasconde la propria soddisfazione la Ugl Salute per il risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo delle Rsu. “Il lavoro svolto dalla nostra squadra – commenta il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano – è stato eccellente e ha portato a triplicare la nostra presenza nelle Rsu. Anche rispetto ai dati forniti dall’Aran abbiamo raccolto un numero maggiore di voti a dimostrazione di una tendenza in netta crescita, con la consapevolezza che il messaggio che abbiamo lanciato in campagna elettorale è stato pienamente raccolto. Le donne e gli uomini della Ugl Salute – prosegue il sindacalista – sono pronti a scardinare il meccanismo di un sistema sanitario che ha fallito il proprio compito e va completamente rifondato. Colpevoli di questo sfascio sono certamente politica ed istituzioni ma anche chi da anni ha perso il contatto con i lavoratori non svolgendo più quel ruolo di tutela che gli compete. C’è tanta strada da percorrere e noi siamo, senza tregua, già in marcia al fianco di tutti gli operatori sanitari” conclude Giuliano.