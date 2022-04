Elezioni Rsu Euro & Promos Trieste – UglM: “Presente la prima volta, maggioranza in azienda”

“Straordinario risultato alle elezioni Rsu della Euro & Promos di Trieste dove l’Ugl Metalmeccanici si attesta al 72,7% delle preferenze eleggendo 2 Rsu e 1 Rls, presentandosi per la prima volta alle elezioni e ottenendo la maggioranza nell’azienda”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera il quale aggiunge che: “questo risultato è straordinario, pochi giorni fa avevamo raggiunto un’altro risultato alla Flex di Trieste, segno tangibile che stiamo rimarcando un territorio importante. Nello stabilimento Euro & Promos dove sono state elette le Rsu, si eseguono costruzioni in ferro e manutenzione industriali.

Sono stati eletti: Scappaticci Emanuele Rsu e anche Rls e, Abobului Ionut Marius Rsu, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno dimostrato per il straordinario risultato conseguito e da parte della segreteria nazionale auguriamo un buon lavoro per i prossimi tre anni. Michael D’Andrea, Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici sta dando una grande impronta su tutto il territorio del Friuli, in un lavoro costante per la nostra organizzazione che continua un cammino importante eleggendo rappresentanti dei lavoratori e della sicurezza. Un ringraziamento alle lavoratrici e lavoratori che hanno scelto di essere rappresentati dall’Ugl, questo è un segnale importante che va in continuità con i tanti risultati che stiamo ottenendo in tutto il territorio nazionale”.