Elezioni Comunali Uras: le precisazioni di Emanuele Cera

di Emanuele Cera

In riferimento ad un recente articolo apparso sulla stampa locale, corre l’obbligo intervenire per fare chiarezza su notizie diffuse a mezzo stampa e prive di oggettivi riscontri.

Difatti, sebbene abbia partecipato a due incontri tenuti da una costituenda lista, impegnata nella prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale per la elezione diretta del Sindaco di Uras, non ho mai dichiarato che “il sottoscritto sostiene” una delle probabili liste che intendono partecipare a questo importante appuntamento elettorale degli uresi.

La notizia pertanto “non trova riscontro nei fatti e probabilmente è frutto di un fraintendimento in relazione ad un invito che ho ricevuto, dove ho avuto modo di partecipare a due incontri tenuti da un candidato Sindaco e da alcuni componenti della costituenda lista elettorale”. Gli incontri sono stati molto interessanti e mi sono confrontato sulle problematiche di Uras nell’ambito di un costruttivo dibattito e inoltre alla luce della mia esperienza da Sindaco di San Nicolò di Arcidano e da rappresentate politico del territorio del Terralbese attualmente Consigliere Regionale, ho rappresentato diverse risposte concrete al territorio messe in campo nel corso del tempo.

Tuttavia, conosco personalmente da lunga data l’ingegnere Samuele Fenu a cui sono legato da un rapporto di amicizia e dal quale ho particolarmente gradito l’invito ricevuto, per parlare di Uras in una prospettiva presente e futura delineando tra l’altro gli scenari e le opportunità che questa comunità può cogliere grazie agli importanti strumenti finanziari in atto in questo momento di grande difficoltà, che viene contestualmente affiancata da grandi opportunità per le importanti risorse in campo, in cui viene richiesto agli amministratori di avere un progetto e una visione programmatica, nonché capacità e competenze operative per il conseguimento di risultati

positivi per il territorio urese e del terralbese.

Al tempo stesso ritengo molto importante allargare il confronto anche con i candidati dei vari schieramenti in campo e, qualora dovessi ricevere l’invito a partecipare ad incontri con i componenti delle altre liste, sicuramente non mi sottrarrei ad un utile e proficuo confronto con tutte le altre liste in corsa, per affrontare con i candidati alla carica di Sindico e i gruppi di riferimento tutte le tematiche riguardanti le comunità urese.