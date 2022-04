Educazione finanziaria: i libri sul trading sempre più richiesti dagli aspiranti investitori

Educazione finanziaria. Il trading online negli ultimi anni è stato al centro di una crescita enorme.

Questo è dimostrato in modo chiaro dal netto incremento del numero di iscritti alle varie piattaforme e dal notevole aumento della richiesta di libri che consentono di imparare a muoversi in questo mondo o di perfezionare le proprie strategie di investimento.

Educazione finanziaria. Per questa ragione i libri che hanno come oggetto il trading e le differenti tecniche di investimento sono diventati un vero e proprio genere letterario molto apprezzato.

Alcuni testi per il trading online sono infatti appositamente pensati per gli aspiranti investitori e consentono di avere una conoscenza di base del settore. In questo modo, per chi desidera iniziare ad investire, o anche soltanto valutare questa possibilità, è possibile ottenere una maggiore consapevolezza su quelle che sono le modalità, i rischi e i possibili profitti che questo settore offre. Inoltre i migliori testi del settore includono poi degli aspetti pratici che permettono di solito anche di conoscere delle utili modalità d’investimento.

I libri più apprezzati del momento

Al giorno d’oggi, è possibile trovare tantissimi titoli dedicati al mondo degli investimenti online, motivo per cui individuare quelli più efficaci e adatti per il proprio livello di esperienza può non essere semplice.

In questi casi può essere utile consultare magazine online specializzati, come per esempio ABC Finanze, che segnala in un approfondimento costantemente aggiornato i libri sul trading da leggere più interessanti del momento.

Tra i testi più apprezzati in questo periodo vi sono ad esempio: “Trading Online: I segreti dell’investitore di successo”, scritto da Steven Bianchi, “Trading Online: Forex Trading Online – manuale completo per principianti”, di Alessio Aloisi e “Trading Online: Il Manuale Definitivo Per I Principianti”, di Massimiliano Ferretti. Il testo di Bianchi ha la particolarità di includere molti concetti chiave che aiutano i principianti ad accrescere la propria consapevolezza, utile per orientarsi in questo settore.

Inoltre il testo di Bianchi include anche 20 differenti strategie e questo permette sicuramente ai lettori di sperimentare con la modalità demo quella che potrebbe rivelarsi la modalità d’investimento migliore in base ai propri obiettivi. Il libro di Aloisi è molto completo ed esaustivo, dovuto al fatto che rappresenta il risultato di diversi anni di studio e di analisi. Nonostante questo e la sua vastità è un libro fitto soltanto di aspetti pratici utili per iniziare ad investire, con i concetti che sono spiegati in modo semplice e ben comprensibile.

Anche il libro scritto da Ferretti è ottimo per gli aspiranti investitori e consente a chi lo utilizza di raggiungere un buon livello di conoscenza del settore. L’approccio di questo libro è pensato per permettere ai lettori di poter iniziare ad investire nel giro di poco tempo ma con una conoscenza di base sufficiente per evitare rischi eccessivi e mosse avventate. Nello specifico il punto di forza di questo libro consiste nell’aiutare i lettori a comprendere come svolgere l’analisi tecnica e quella fondamentale.

L’importanza di leggere i libri di trading mentre si inizia a fare pratica

In generale è sempre ideale, per chi desidera imparare a fare trading online, utilizzare questi strumenti in abbinamento con una piattaforma per il trading che consente ai propri iscritti di operare in modalità demo. Nello specifico questa funzionalità che diversi broker offrono gratuitamente ai traders, senza richiedere nessun deposito, permette di simulare degli investimenti.

In questo modo gli aspiranti investitori possono non solo imparare ad utilizzare le varie funzionalità d’investimento ma anche testare i metodi e le strategie contenute nei libri e vedere quali risultati avrebbero prodotto nel breve, medio e lungo termine. In alcuni casi i corsi per i principianti messi a disposizione dai broker hanno un livello elevato che può rappresentare un’ottima alternativa ai libri del settore o almeno un valido strumento da affiancare al loro utilizzo.

Ne è un ottimo esempio l’ebook che la piattaforma XTB permette, ai propri iscritti, di scaricare gratuitamente. In generale i migliori libri del settore, sia gratuiti che a pagamento sono orientati dalle seguenti caratteristiche:

Orientamento alla pratica;

Contengono i concetti base;

Costo non elevato;

Spiegazione di alcune strategie;

Concetti basici chiari.

Quando un libro riesce ad includere questi aspetti in modo chiaro e conciso può sicuramente risultare di grande aiuto agli aspiranti investitori.