Eccellenze in digitale – Nuovo webinar su “Instagram per il business”

Venerdì 8 aprile è in programma il quarto appuntamento con Eccellenze in Digitale – il ciclo di webinar organizzati dalla Camera di Commercio di Sassari- sui temi dedicati al Digital Marketing, dal titolo: Instagram per il business: strategie, strumenti, profilazione e geo-targeting della Ads Platform, dalle ore 11:30 alle 13. Il tema sarà approfondito da Marianna Sposato, Digital Strategist & Trainer. Per iscrizioni: bit.ly/webinar8aprile2022

I social media oggi rappresentano canali di comunicazione strategici per le imprese e offrono, se ben gestiti e presidiati, opportunità per consolidare ed ampliare il proprio business. Il modulo è finalizzato a far comprendere perché per un’azienda è importante conoscere ed utilizzare i social network, con una panoramica volta a presentare le potenzialità per il business offerte da Instagram. Infatti, per aumentare il proprio pubblico, per restare sempre visibili o per comunicare qualcosa di specifico può essere utile fare dei piccoli investimenti in campagne promozionali a pagamento. Insieme cercheremo di capire come funzionano e quali sono le possibilità offerte.

CHI PUÒ PARTECIPARE: I Dieci webinar sui temi del Digital Marketing sono rivolti ad imprenditori, personale aziendale, collaboratori, tirocinanti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, studenti e inoccupati.

Per accedere alle attività del progetto è richiesta la compilazione del modulo di partecipazione, su: https://forms.gle/5sDGJNmM24CbEtEi7

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a seguito della compilazione del modulo di partecipazione e dopo la fruizione di almeno l’80% della durata del webinar a cui si è partecipato. L’attestato non ha validità legale ma è finalizzato a riconoscere e premiare simbolicamente la partecipazione ai webinar di Eccellenze in Digitale 2022.

IL PROGETTO: Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nell’aggiornamento delle competenze delle micro, piccole e medie imprese. Dal 2013, il sistema camerale nazionale ha avviato una partnership con Google per la sensibilizzazione, istruzione e potenziamento della presenza online delle imprese.

Partendo dal successo di questa esperienza, Google, come parte del suo nuovo programma di investimento Italia in Digitale (g.co/ItaliaInDigitale), ha deciso di rinnovare lo storico programma destinando i percorsi seminariali ad un pubblico più ampio, andando a coinvolgere i settori più colpiti dalla crisi pandemica.

OBIETTIVO: Supportare l’accrescimento delle competenze digitali del tessuto produttivo locale e dei suoi lavoratori attraverso percorsi di aggiornamento a cura dei relatori, Digital Strategist & Trainer, di Si.Camera.