Domani a Carloforte lo spettacolo di My!Laika “Laerte”

Laerte omaggia il mare, le sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare: mentre i bastimenti con i loro carichi di uomini e cose sfidano il mare, miraggi, tempeste e balene agitano le notti di alcuni personaggi in un porto. Nell’attesa che si crea per salpare, sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi perigliosi per ingannare il tempo. Ingresso a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini fino ai 13 anni.

L’indomani (domenica 3 aprile) in cartellone due repliche dello spettacolo Psychodelis proposto dal Teatro del Sottosuolo, di e con l’artista di strada argentino Gaspar Peressinotti : la prima alle 17.30, la seconda alle 21.15 (ingresso gratuito). Circo Psychodelís racconta di un viaggio attraverso la follia, l’eterna lotta tra il bene e il male, il fascino attraente delle tentazioni e le implicazioni contrastanti delle scelte. Emozioni, visioni e pensieri appaiono in forme dinamiche e danzanti tramite luci psichedeliche che ipnotizzano e trasportano all’interno della mente di Gasparato.

Circo all’Attracco è prodotto con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del Comune di Carloforte.