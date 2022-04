Domani a Cagliari al via il IX festival Musica e Storia – Si parte con un talk che vedrà ospiti Andrea Viola, Silvia Gottardi, Linda Ronzoni

Sarà anche inaugurata la mostra Siamo tutt* diavoli in gonnella”, dedicata ad Alfonsina Strada – Chiusura di serata con la musica di Caterina Cropelli e Hola La Poyana.

Con l’incontro intitolato Filosofia della bicicletta domani (giovedì 14 aprile) a Cagliari prende il via la IX edizione di Musica e Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” quest’anno sottotitolata “In salita e controvento” e dedicata alla figura di Alfonsina Strada, prima donna ad aver partecipato, nel 1924, al Giro d’Italia.

L’appuntamento è alle 18 negli spazi di Palazzo Siotto: l’incontro moderato dal giornalista Luca Mirarchi avrà come ospiti lo scrittore Andrea Viola, autore di “Bike Sofia- Filosofia della bicicletta”, e Silvia Gottardi insieme a Linda Ronzoni, fondatrici del progetto “Cicliste per caso”, dedicato a viaggi, ma anche a donne ed empowerment femminile.

In serata (alle 19) sarà anche inaugurata “Siamo tutt* diavoli in gonnella”, mostra della fotografa olandese Ilona Kamps. L’esposizione, curata dalle storiche dell’arte Elena Calaresu e Alice Deledda, pone l’attenzione sulla figura di Alfonsina Strada che la Kamps, affascinata dalla sua storia, decide di seguire per tre anni. La mostra sarà visitabile sino a domenica 17 aprile, dalle 18 alle 20.

La prima giornata di Musica e Storia si chiude alle 20,30 con Caterina + Hola la Poyana live, concerto di Caterina Cropelli e Hola La Poyana.

Tra le proposte di Musica e storia 2022 ci sono anche diversì appuntamenti collaterali: sabato 16 aprile alle 11 è in programma un laboratorio artistico per bambini dai 7 agli 11 anni, ispirato alla parabola di Alfonsina Strada. Lo stesso giorno, ma alle 15.30, in collaborazione con Trip Sardinia, sarà proposta una biciclettata per la città con partenza dal quartiere Castello e arrivo alla Sella del diavolo.

Informazioni: fgsiotto@gmail.com

Andrea Viola. Nasce nel 1977 a Sanremo. La città dei fiori, del festival, di Calvino e della Milano- Sanremo, una delle corse ciclistiche più antica, più famosa, più amata al mondo. Lavora nell’ assistenza archeologica su cantieri e vive tra Genova e Torino. Nel 2019 pubblica il primo libro, “Bikesofia, filosofia della Bicicletta”, e nel 2021 “Filosofia del Calciobalilla”. E da 10 anni è tornato al primo amore, dal quale non ha più intenzione di lasciarsi: la bicicletta. E oggi corre per una squadra amatoriale, divertendosi tanto.

Silvia Gottardi e Linda Ronzoni. Insieme formano il duo Cicliste per caso. Silvia è un ex cestista professionista, attualmente proprietaria della rivista interamente dedicata al basket femminile Pink Basket. Si occupa di marketing e comunicazione, e anche di fotografia. Le foto e i video sul blog Cicliste per caso sono interamente creati da lei.

Linda ha lavorato come graphic designer per varie aziende e ha fondato anche diversi studi di grafica. Attualmente è socia fondatrice di Meccano Floreal, azienda che si occupa principalmente di grafica editoriale. Inoltre è direttrice creativa della Fonazione Il lazzaretto. Lei scrive i testi per il blog Cicliste per caso.

Ilona Kamps si divide fra ritratti e reportage. La sua fotografia è caratterizzata dall’osservazione senza giudizi né pregiudizi. Si cala e si immedesima nel soggetto che vuole rappresentare. Il ciclismo è uno dei suoi soggetti più amati, mette a nude scene di ciclismo non nel momento in cui il vincitore sa di essere tale, ma soprattutto in quelli in cui il traguardo è lontano. è proprio lì dove si cela il vero racconto.

Caterina Cropelli. Tra i giovani talenti della musica italiana, e forte da sempre di un’intensa attività live, che l’ha portata negli anni a realizzare importanti aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi e molti altri, Caterina si prepara per il suo nuovo disco di inediti in uscita quest’anno. Un viaggio inaugurato con i primi estratti “La Promessa” e “Abitudini”, singoli che hanno confermato l’apprezzamento del pubblico.

Hola la Poyana è il progetto solista del chitarrista/bassista/cantante di stanza cagliaritana Raffaele Badas. Sviluppato inizialmente attraverso l’uso di pochi ed essenziali strumenti (chitarra acustica, voce e stomp box), debutta nel 2012 con “Lazy music for dry skins”. Nel 2018 comincia la lavorazione di un nuovo disco, che lo porta ad un cambio di rotta verso una maggiore coralità: vede infatti la massiccia partecipazione di svariati musicisti provenienti da band come: Rigolò, Lilies on mars, Was, Diverting duo e Don Leone. L’EP si intitola “A long cold summer” ed è uscito alla fine del 2021.