Dolianova e Senorbì, tre giovani coinvolti nello spaccio di marijuana

Nella tarda serata di ieri a Dolianova, in Piazza Vittorio Veneto, un equipaggio del Radiomobile, nell’ambito di un servizio a largo raggio per il controllo del territorio che ha impegnato 9 pattuglie, ha deferito in stato di libertà, rispettivamente alle Procure della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e a quello Ordinario di Cagliari, un sedicenne del luogo, censito in banca dati delle forze di polizia e un ventunenne incensurato.

I due giovani, alla vista dei militari, avevano cercato di occultare, gettandola alle loro spalle, una busta contenente 53 grammi di marijuana, che è stata invece recuperata dei militari che avevano colto l’attimo nel quale i due avevano tentato di disfarsi della roba.

Nel corso della perquisizione personale il minorenne ha consegnato ai militari ulteriori 0,6 grammi di marijuana, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette, mentre il maggiorenne è stato trovato in possesso di tre dosi della medesima sostanza stupefacente. La marijuana è stata sequestrata, repertata, e verrà custodita in apposita cassaforte, in attesa dell’invio per le analisi di rito presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari.

Il minore è stato affidato al padre convivente che ha presenziato anche alle operazioni di perquisizione.

Nell’ambito del medesimo servizio, spostando successivamente il dispositivo dell’Arma a Senorbì, attorno all’una di notte, i carabinieri della locale Stazione hanno potuto deferire all’autorità giudiziaria per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un diciannovenne di Barrali, studente incensurato. Il ragazzo era stato fermato poco prima in Via Emilia mentre era alla guida della propria autovettura. Sottoposto a perquisizione veicolare e personale, è emersa la presenza all’interno dell’abitacolo del mezzo, più esattamente sotto il sedile posteriore del veicolo, di un involucro contenente 38 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana in bustine, per un peso complessivo di 11 grammi. Anche tale sostanza verrà inviata per le analisi di laboratorio.