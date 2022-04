Digitalizzazione dei Comuni. Aidr: il piano Colao entra nel vivo, 400  milioni ai Municipi

Un piano imponente e rivoluzionario per garantire la transizione digitale dei comuni italiani. Con la pubblicazione in questi giorni dei primi 3 avvisi sul portale dedicato (padigitale2026) entra nel vivo il progetto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, guidato da Vittorio Colao.

Ai Comuni saranno destinati quasi 400 milioni di Euro, nell’ambito delle risorse del PNRR. Nello specifico 100 mln per l’identità digitale, 200 mln per il sistema di pagamento pagoPA e 90 mln per app IO. Il 40% delle risorse è destinato ai Comuni del Sud.

“Il piano – sottolinea in una nota l’associazione Aidr – consentirà di garantire la piena transizione digitale anche nelle realtà più piccole, l’accesso ai finanziamenti infatti non è legato alla presentazione di progetti specifici da parte degli enti locali. I Comuni riceveranno un voucher economico predefinito, basato sulla dimensione dell’ente, come anche sulle scelte fatte in fase di candidatura (es. numero di servizi da attivare su app IO o da migrare su pagoPA).

Queste due variabili determinano l’ammontare del finanziamento. Un sistema innovativo e snello, come ha sottolineato anche lo stesso ministro Colao – conclude nella nota Aidr – che consentirà di allargare la platea dei beneficiari della rivoluzione digitale, partendo dai Comuni, gli enti più vicini alle esigenze dei cittadini e per questo motivo devono essere considerati il punto di partenza per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”.