“Diamond explosion” – Inuovo singolo della cantautrice bresciana Bruangel disponibile in radio!

Il brano racconta di un irrefrenabile desiderio di leggerezza. Nato come pop-latin è stato in seguito remixato da Ory Spencill.

«Ho scelto di aggiungere sapori R&B e jazz style, sonorità chiare e brillanti, ritmi pulsanti che lo avrebbero avvicinato alla miriade di sensazioni diversificate che hanno caratterizzato quel periodo così particolare – racconta Bruangel – un modo eloquente per esprimere ciò che più di tutto sognavamo ritornasse ad accarezzarci: l’allegria dell’incontro. Diamond Explosion è un’esplosione folle, il sorriso desiderato che sempre ritorna per farci stare bene!».

Biografia

Brunella Angela Mazzola, in arte Bruangel, è una cantante e una compositrice. A partire dal 1985 si esibisce live in Italia e all’estero in collaborazione con artisti di teatro, danza e quartetto d’archi, unendo innovazioni elettroniche e repertori di sonorità etniche. Si è esibita a New York, Lugano Jazz Festival, Roma Jazz Festival, A-Cappella International Contest, ottenendo un riconoscimento in Silver choir direction; presente anche al Novara Gospel Festival e all’Umbria Jazz; riceve il riconoscimento di Outstanding Musicianship all’Umbria Jazz Clinics). Bruangel è presidente dell’Associazione Culturale “CANTOSTUDIO”, direttrice di coro ed insegnante di canto dal 1995. Laureata in Jazz, è anche appassionata ricercatrice dell’Healing Sound Practice (terapie integrative praticate attraverso l’emissione vocale). E’ Autrice del Bruangel Rebirth Project, racconto autobiografico tradotto in musica che esibisce in live teatrali con quartetto d’archi femminile ed interplay danza, curandone arrangiamenti e scenografie. Fondatrice di CANTOSTUDIO, Laureata in Jazz, Cantante Live dal 1985, Direttrice di Coro ed Insegnante di Canto dal 1995, appassionata ricercatrice dell’Healing Sound Practice (terapie integrative praticate attraverso l’emissione vocale) e Danzatrice Classica amatoriale.