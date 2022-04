Delta Motors e Angelo Lombardo nella smart e-cup

Delta Motors e Angelo Lombardo ai nastri di partenza della smart e-cup

Ancona – E’ una formazione tutta nuova nelle competizioni elettriche quella che scenderà in pista per il primo round del campionato smart e-cup,

in programma questo fine settimana sul circuito di Vallelunga:

al debutto sarà infatti il team Delta Motors, che si affida al pilota messinese Angelo Lombardo, che ha debuttato con la smart e-cup nel 2021 all’evento green e-Motor Show di Messina.

Classe 1989, Lombardo proviene dal mondo dei karting:

qui ha ottenuto nella categoria KZ2 il titolo di Campione Europeo nel 2009 e il titolo tricolore della Coppa Italia nel 2018;

mentre lo scorso anno ha partecipato al Mondiale Karting KZ2 in Svezia.

Elettrizzato per l’imminente avvio del campionato full electric, Angelo Lombardo commenta così la sua nuova avventura nel motorsport:

“Con grande piacere parteciperò al campionato smart e-cup e spero sia una bellissima esperienza, come lo è stato l’evento disputato lo scorso anno a Messina.

Sono particolarmente felice di fare questa esperienza con Delta Motors nella loro stagione di debutto nel campionato elettrico.

Corro da quando avevo cinque anni e ho una bella carriera alle spalle;

ma ho un curriculum che riguarda solo il mondo dei kart, per cui non vedo l’ora di scendere in pista con la mia smart e-cup nella prima gara di Vallelunga!”.

“Delta Motors è entusiasta di debuttare nel suo primo campionato di corse automobilistiche elettriche e di farlo proprio con la smart e-cup.

Grande è la voglia di partecipare ad un evento nazionale così importante ed innovativo del settore automotive, vogliamo dimostrare concretamente la nostra ‘passione per l’eccellenza’ e non vediamo l’ora di farlo con Angelo Lombardo.

L’elettrico è un tema del quale ci facciamo promotori sul territorio, e non vediamo l’ora di poter scendere in pista e divertirci ad impatto zero sull’ambiente.

Siamo pronti a questa nuova sfida”, dichiara Stefano Righetti di Delta Motors, la cui vettura per la stagione 2022 della smart e-cup sarà sponsorizzata da Overlap.

La quinta stagione della smart e-cup scatterà questa settimana da Vallelunga, primo dei cinque round che compongono la stagione 2022.

L’autodromo romano ospiterà i primi tre round dei 12 in programma e, come di consueto, le acrobazie degli elektro-gladiatori saranno trasmesse da una pioggia di dirette streaming, con oltre 60 portali internet collegati.