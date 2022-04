Daniela Caddeo vince il primo premio del concorso fotografico di Siamaggiore “Sei brutto… come un carciofo”

Daniela Caddeo di Cabras vince il primo premio del concorso fotografico “Sei brutto… come un carciofo” con “Cresciamo Insieme”.

La premiazione del concorso fotografico 2022 “Sei brutto… come un carciofo”, organizzato dalla Pro loco e dal Comune di Siamaggiore, nell’ambito della ventottesima edizione della sagra del carciofo, si è svolta domenica 3 aprile alle ore 17, nei locali dell’ex Monte Granatico di Siamaggiore, alla presenza dei 23 autori, della presidente della Pro Loco Cinzia Mameli, del sindaco di Siamaggiore Davide dessì, dell’assessore regionale all’industria Anita Pili e di un folto pubblico.

La giuria composta da Alessandra Chergia fotoreporter dell’Unione Sarda, Simona Sanna titolare dello studio fotografico “oltre lo specchio” di Oristano, Michele Vacca, giornalista di Sardegna Reporter e vice presidente dell’Associazione fotografica Dyaphrama di Oristano e Alberto Scintu consulente di Marketing presso la Atoms, ha assegnato Il primo premio alla fotografia “Cresciamo insieme” di Daniela Caddeo.

Il secondo premio è andato a Ramona Ricci, con “Sono spinoso ma piaccio”, mentre il terzo premio è stato assegnato ex aequo, a Francesco De Faveri con “Su bregungiosu”e Elisa Congias con “Incontro di antichi sapori”.

Come da regolamento la foto prima classificata sarà usata per la locandina della sagra del prossimo anno, mentre le 12 foto migliori comporranno il calendario 2023 della Pro loco.

In base al punteggio raggiunto, rientrano tra queste le seguenti opere: 5 Come una rosa di Franco Dessì; 6 S’incestadura di Andrea Piras; 7 Un carciofo in mezzo a tanti di Angelica Dell’Aglio; 8 Il primo carciofo è un raggio di sole di Alessandro Argiolas; 09 Regalo inaspettato di Ignazia Massetti; 10 Natura morta con carciofi di Andrea Carta; 11 Gi ses affrori di Federica Zedda ; 12 Dama di Daniela Soddu.

Il curatore della mostra Benedetto Mameli si ritiene molto soddisfatto per la qualità delle immagini arrivate nella sede della mostra, con grande partecipazione di autori provenienti da tutta la Sardegna.

I 4 giudici, in maniera indipendente, hanno dato una valutazione soggettiva delle fotografie anonime, in base ad un punteggio degli 8 criteri di valutazione: Attinenza al tema; Impatto emotivo; Idea ed efficacia di comunicazione; Tecnica; Composizione e bilanciamento; Originalità; Appartenenza e attinenza al territorio; titolo dell’opera. Il totale dei voti dei giudici ha decretato le foto vincitrici.

La mattina, inoltre, si è tenuto un convegno che ha affrontato i temi della crisi dell’agricoltura, con particolare attenzione per quel che riguarda il settore dei carciofi, eccellenza dell’agricoltura di Siamaggiore.

Michele Vacca