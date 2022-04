Da Venezia a Pechino; percorrerà 22mila km a piedi per raccontare la via della Seta

Martedì 26 Aprile, Vienna Cammarota inizierà il suo cammino verso Pechino: 22.000 km a piedi, in 1460 giorni, attraversando almeno 15 Nazioni per raccontare la Via della Seta in epoca contemporanea. Partirà dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, dove nacque la prima quarantena del Mondo Occidentale.

Ad accoglierla al Lazzaretto Nuovo di Venezia, ci saranno: Comune di Venezia, Fondazione Donà Dalle Rose, Associazione “Ambasciatori di Cultura” sulla Via della Seta ed anche Giuseppe Zhu e dr. Xiaojun Fang , rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Italia – Cina di Shangai! Probabile la presenza degli studenti di Lingue Orientali dell’Università Cà Foscari di Venezia.

“Domani, con me ci saranno la mia famiglia, le mie figlie, i miei nipoti che rivedrò tra 4 anni! Dopo Wolfgang Goethe sono rimasta affascinata da Marco Polo. Amo la storia, la cultura, l’archeologia e cammino per vedere e raccontare ma soprattutto ascoltare. Un grazie alla stampa che mi offre l’opportunità di raccontare!”.

Sarà un cammino di pace e per la pace con la Bandiera dell’Ucraina, con la Bandiera dell’Italia, con la Bandiera della Pace.

Programma

Arrrivo alle ore 11 – visita al Lazzaretto Nuovo, ai reperti archeologici, alle casette che ospitavano i malati in isolamento, al museo del Tezon Grande, alla Cinta Muraria, al Sentiero Naturalistico delle Barene fotografia dello stato originale della Laguna.

Alle ore 12 e 45 Vienna ripartirà dal Lazzaretto Nuovo a bordo dell’imbarcazione storica tradizionale della Laguna di Venezia. La stampa potrà viaggiare a bordo avendo la grande opportunità di immagini uniche, attraversando la Laguna ed i luoghi principali.

Poi, forse, seguirà un percorso storico lungo i punti principali di Venezia.

Traghetti dalle Fondamente Nove di Venezia alle ore 9 e 25 e alle ore 10 e 25, fermata Lazzaretto Nuovo.

“Domani, Martedì 26 Aprile è il grande giorno. Partirò per la Cina. E’ un cammino per il quale ho fatto anni di preparazione. Domani, Martedì, 26 Aprile, con me, alla partenza ci saranno la mia famiglia, le mie figlie, i miei nipoti che rivedrò tra 4 anni! Alle ore 11 sarò al Lazzaretto Nuovo di Venezia e alle ore 12 e 45 partirò! Sarò a Trieste, con ogni probabilità passerò per Monfalcone ed Aquileia per raccontarle. E dopo: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scenderò verso la Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia, poi Cina, non prima del Dicembre del 2025!”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, Ambasciatrice Archeoclub D’Italia di anni 72, camminatrice di lunga tradizione che sarà la prima donna al mondo a partire da Venezia per raggiungere a piedi Pechino percorrendo la Via della Seta in epoca contemporanea.

“Attraverserò il territorio russo e sarà una parte importante del percorso. Partirò dunque dal Lazzaretto Nuovo di Venezia perché un luogo davvero importante, un’isola prima abbandonata ed oggi museo ambientale, storico ed archeologico. Al Lazzaretto è possibile trovare addirittura i disegni sui quali si notano i segni delle pinze che venivano bruciate per sanificare gli ambienti. E’ un sito davvero unico che consente anche turismo, immergendosi nella storia. E la stampa che verrà il 26 Aprile avrà modo di vedere e filmare le casette dove venivano isolati i malati di peste ma anche i numerosissimi ed importanti reperti archeologici venuti alla luce durante gli scavi – ha continuato la Cammarota – e risalenti a molteplici epoche ed ancora antichi graffiti, i resti umani di giovani che persero la vita colpiti dalle epidemie. Io partirò dunque da un luogo forte che rappresenta anche un messaggio sul tema dei cambiamenti climatici in quanto l’isola del Lazzaretto Nuovo è una fotografia del sistema ecosostenibile della Laguna di Venezia, la più importante d’Europa e non solo. Dunque attraverserò i Balcani e lungo il cammino anche altri territori complessi ma belli come ad esempio la Georgia. Con ogni probabilità i chilometri da percorrere saranno circa 22.000 ma non escludo deviazioni per attenermi ai cambiamenti che magari potrebbero esserci stati sulla Via della Seta”.

Vienna Cammarota arriverà in Cina non prima del Dicembre del 2025, a 75 anni compiuti, dopo 22.000 km percorsi, e ad avere attraversato: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scenderò verso la Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia, poi Cina.

Non è esclusa la presenza degli studenti del Dipartimento di Lingue Orientali dell’Università Cà’ Foscari di Venezia. Intanto confermate le presenze di Giuseppe Zhu e dr. Xiaojun Fang, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Assiciazione Italia – Cina di Shangai!

Vienna partirà dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, Martedì 26 Aprile. Alle ore 11 la camminatrice visiterà l’Isola del Lazzaretto Nuovo, accompagnata da Gerolamo Fazzini, Presidente di Archeoclub D’Italia sede di Venezia, da Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia, dal Comune di Venezia, dalla Presidente della Fondazione Donà Dalle Rose, Contessa Chiara Modica Donà Dalle Rose, dalla fondatrice e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione “Ambasciatori di Cultura lungo la Via della Seta” , Claudia Buccellato Vozza ed ancora da Giuseppe ZHU, Presidente dell’Associazione Italia – Cina di Shangai. Non è esclusa la presenza degli Studenti del Dipartimento di Lingue Orientale dell’Università Cà Foscari di Venezia.

I grandi viaggi della storia

“L’idea nasce dalla curiosità e dalla storia, perché personalmente sono molto legata alla storia e terminato il Viaggio in Italia dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe che ho compiuto dal 2017 al 2018, mi sono innamorata di Marco Polo ed ho capito che non è molto conosciuto dai veneziani e da tutti gli italiani. Su Marco Polo sto imparando tante cose, lo sto studiando ed ho visto che è stato davvero un grande osservatore. Io porterò l’Italia perché racconterò Marco Polo ma avrò con me anche delle foto – cartoline del nostro Paese, realizzate appositamente da un fotografo. Io dico sempre che la storia – ha continuato la Cammarota – la cultura ma nello specifico l’archeologia mi hanno fatto scoprire tante cose che non sapevo ed durante il cammino andrò alla scoperta proprio di siti culturali, già nella parte del Nord dell’Italia.

Sarà anche un percorso di integrazione culturale tra popoli diversi, Italia inclusa. Ho un fisioterapista che mi sta seguendo a distanza ma sto affrontando anche una preparazione psicologica. Con me avrò una telecamera Go – pro che mi consentirà di registrare tutto che vedrò, un telefono satellitare, una app attraverso la quale il team di medici potrà controllare a distanza il mio stato di salute. So che ci saranno momenti davvero impegnativi come ad esempio nell’affrontare il freddo della Mongolia, ma sono pronta. La paura c’è ed è parte di qualsiasi essere umano, ma inferiore alla voglia di vedere, raccontare, incontrare”.

Vienna Cammarota ha già attraversato a piedi: Tibet, Palestina, Israele, Patagonia, Madagascar, Amazzonia. Nel 2017, all’età di 67 anni compiuti è partita dalla cittadina termale di Karlovy Vary (Repubblica Ceca) per il cammino sulle tracce dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe, tutto a piedi e conclusosi nel Giugno del 2018 a Messina! Nel 2016 Vienna Cammarota ha dato vita al Cammino della Misericordia dal Parco Nazionale del Cilento, al Parco Nazionale del Gargano, andando anche alla ricerca degli antichi tratturi. Nel 2020, poche settimane prima della pandemia, all’età di 70 anni ha percorso, sempre a piedi la Via della Lana, in Italia.

Vienna Cammarota, anni 72, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia, storica camminatrice, arriverà a Pechino. Il tempo di percorrenza sarà da un minimo di 547 giorni ad un massimo di 1.400 giorni. Vienna attraverserà : Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scenderò verso la Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia ed entrerò in Cina.

Alle ore 12 e 45, Vienna Cammarota, a bordo dell’imbarcazione storica – tradizionale della Laguna di Venezia, lascerà l’Isola del Lazzaretto Nuovo. Giunta a terra, lo storio Giorgio Pennazzato l’accompagnerà in un percorso storico straordinario: Hotel La Fenice e des artists, poi a seguire il Ponte di Rialto, il Mercato di Rialto, El Globo de Rialto, San Giacometo, Palazzo Camerlenghi, Terrazza panoramica, Fondaco dei tedeschi, probabile sosta al Barcaro.