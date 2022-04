Cultura: domenica 1 maggio ingresso gratuito nei musei statali

Non sarà più richiesto il possesso del green pass rafforzato né di quello base. Ecco l'elenco dei musei visitabili in Liguria.

A seguito dell’adozione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha sancito la cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da COVID-19, tornano le domeniche gratuite nei luoghi della cultura. Domenica 1 maggio, ci sarà l’ingresso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali. Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non sarà più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resterà l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Ecco le nuove direttive sulle norme anti-Covid: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Di seguito l’elenco dei musei visitabili in Liguria :

Area archeologica di Nervia: Corso Genova – 18039 Ventimiglia (IM)

Castello di San Terenzo: Via Castello – 19032 Lerici (SP)

Forte Santa Tecla: Corso Nazario Sauro – 18038 Sanremo (IM)

Forte San Giovanni:Strada Beretta – 17024 Finale Ligure (SV)

Museo archeologico nazionale di Chiavari :via Costaguta – 16043 Chiavari (GE)

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni :Via Luni 37

– 19034 Ortonovo (SP)

Museo Palazzo Reale di Genova:Via Balbi 10 – 16126 Genova (GE)

Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica :Via Balzi

Rossi – 18039 Ventimiglia (IM)

Villa romana del Varignano: Via Varignano Vecchio – 19025 Portovenere (SP)

Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese: Piazza del Consolato –

17041 Altare (SV)

